Разведка проверяет информацию о неизвестных объектах на крыше энергоблока ЗАЭС

Украинская разведка сообщила, что проверяет информацию о неизвестных объектах на крыше 4 энергоблока Запорожской атомной электростанции. Они видны на фото, сделанных утром 5 июля.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что разведке известно точно, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Генштаб ВСУ еще 4 июля писал, что неизвестны объекты на 4 энергоблоке могут быть наполнены взрывчаткой, пишет 24 Канал.

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Они (неизвестные объекты – 24 Канал) установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом,

– заявил Андрей Юсов.

По его словам, значение этих объектов – точно не улучшение работы станции. Более того, варианты могут быть разные: от антенн и средств РЭБ до каких-то других вещей, которые могут способствовать провокациям на АЭС.

"Сейчас эта информация изучается", – объяснил представитель украинской разведки.

Что этому предшествовало