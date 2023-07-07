Разведка проверяет информацию о неизвестных объектах на крыше энергоблока ЗАЭС
Украинская разведка сообщила, что проверяет информацию о неизвестных объектах на крыше 4 энергоблока Запорожской атомной электростанции. Они видны на фото, сделанных утром 5 июля.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что разведке известно точно, что это объекты, которых на крыше быть не должно. Генштаб ВСУ еще 4 июля писал, что неизвестны объекты на 4 энергоблоке могут быть наполнены взрывчаткой, пишет 24 Канал.
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Что россияне разместили на 4 энергоблоке ЗАЭС
Они (неизвестные объекты – 24 Канал) установлены оккупантами, незаконно контролирующими станцию. Установлены военными, а не персоналом,
– заявил Андрей Юсов.
По его словам, значение этих объектов – точно не улучшение работы станции. Более того, варианты могут быть разные: от антенн и средств РЭБ до каких-то других вещей, которые могут способствовать провокациям на АЭС.
"Сейчас эта информация изучается", – объяснил представитель украинской разведки.
Что этому предшествовало
- 4 июля Вооруженные Силы Украины предупредили, что российские военные разместили на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской атомной электростанции посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
- Тогда украинские военные объяснили, что их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины.
- Сделанные утром 5 июля, опубликованные на Planet Labs, спутниковые снимки демонстрируют, что на крыше четвертого энергоблока появились неизвестные объекты. Однако раздельная способность снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше энергоблока.