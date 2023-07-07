Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що розвідці відомо точно, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Генштаб ЗСУ ще 4 липня писав, що невідомі об'єкти на 4 енергоблоці можуть бути наповнені вибухівкою, пише 24 Канал.
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Що росіяни розмістили на 4 енергоблоці ЗАЕС
Вони (невідомі об'єкти – 24 Канал) встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом,
– заявив Андрій Юсов.
За його словами, значення цих об'єктів – точно не покращення роботи станції. Ба більше, варіанти можуть бути різні: від антен та засобів РЕБ до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС.
"Зараз ця інформація вивчається", – пояснив представник української розвідки.
Що цьому передувало
- 4 липня Збройні Сили України попередили, що російські військові розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків Запорізької атомної електростанції сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.
- Тоді українські військові пояснили, що їх підрив не може пошкодити енергоблоки, та може створити картинку обстрілів з боку України.
- Зроблені вранці 5 липня супутникові знімки, які опубліковані на Planet Labs, демонструють, що на даху четвертого енергоблока з'явились невідомі об'єкти. Проте роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху енергоблока.