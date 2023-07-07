Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що розвідці відомо точно, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно. Генштаб ЗСУ ще 4 липня писав, що невідомі об'єкти на 4 енергоблоці можуть бути наповнені вибухівкою, пише 24 Канал.

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Що росіяни розмістили на 4 енергоблоці ЗАЕС

Вони (невідомі об'єкти – 24 Канал) встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом,

– заявив Андрій Юсов.

За його словами, значення цих об'єктів – точно не покращення роботи станції. Ба більше, варіанти можуть бути різні: від антен та засобів РЕБ до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на АЕС.

"Зараз ця інформація вивчається", – пояснив представник української розвідки.

Що цьому передувало