Враг совершенствует подходы: с чем связана активность российских дронов возле Киева

Россияне продолжают каждые сутки совершать атаки по территории Украины, применяя ракеты различных типов и большое количество дронов. В частности, в ночь на 20 июля Киев атаковал новый неизвестный беспилотник, который Силам ПВО удалось сбить.

Этот беспилотник очень отличается от "Шахедов", которые обычно применяет враг. Также он летел на низкой высоте – 20 – 30 метров. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что нельзя исключать вероятность подготовки россиянами новой атаки на столицу.

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"Присматривается" к Киеву

Враг продолжает постоянно изучать работу украинских систем ПВО, радаров и "присматривается" к Киеву.

Предыдущая террористическая атака россиян 8 июля, к большому сожалению, закончилась тем, что ракеты долетели и попали, в частности, в детскую больницу "Охматдет" и в гражданский дом в столице.

Эта атака также показала, что россияне изменили тактику не только в отношении дронов, но и ракет. Они стали лететь ниже, выпускают большее количество тепловых ловушек и наматывают различные траектории.

Враг приспосабливается к работе наших систем, а это значит, что нам таких систем нужно больше. В то же время и украинские Воздушные силы тоже учитывают это, решают, как этому противодействовать, и готовятся к новым атакам,

– подчеркнул он.

Относительно нового дрона, то его тип будет установлен. Появление его, по мнению Мусиенко, свидетельствует о том, что Россия пытается постоянно совершенствовать собственные подходы к атакам.

Однако и украинские силы также не стоят на месте. Например, количество "Шахедов", которые были обезврежены системами радиоэлектронной борьбы за прошедшие атаки, в частности по Киеву, ощутимо увеличилось,

– отметил Александр Мусиенко.

Напомним, что военный портал показал фото неизвестного сбитого дрона, летевшего на Киев в ночь на 20 июля. Беспилотник имеет размах крыльев более чем 4 метра. Этот дрон очень отличается от "Шахедов". Однако поскольку он двигался на сверхмалой высоте, вероятно это дрон-камикадзе. Специалисты считают, что сбитый БПЛА может напоминать российский разведывательный дрон ZALA 421-20.