Цей безпілотник дуже відрізняється від "Шахедів", які зазвичай застосовує ворог. Також він летів на низькій висоті – 20 – 30 метрів. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що не можна виключати імовірність підготування росіянами нової атаки на столицю.

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"Придивляється" до Києва

Ворог продовжує постійно вивчати роботу українських систем ППО, радарів та "придивляється" до Києва.

Попередня терористична атака росіян 8 липня, на превеликий жаль, закінчилась тим, що ракети долетіли і влучили, зокрема, в дитячу лікарню "Охматдит" та в цивільний будинок в столиці.

Ця атака також показала, що росіяни змінили тактику не тільки щодо дронів, але й ракет. Вони стали летіти нижче, випускають більшу кількість теплових пасток і намотують різні траєкторії.

Ворог пристосовується до роботи наших систем, а це означає, що нам таких систем потрібно більше. Водночас і українські Повітряні сили теж враховують це, вирішують, як цьому протидіяти, і готуються до нових атак,

– підкреслив він.

Щодо нового дрону, то його тип буде встановлено. Поява його, на думку Мусієнка, свідчить про те, що Росія намагається постійно вдосконалювати власні підходи до атак.

Однак і українські сили також не стоять на місці. Наприклад, кількість "Шахедів", які були знешкоджені системами радіоелектронної боротьби за минулі атаки, зокрема по Києву, відчутно збільшилась,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що військовий портал показав фото невідомого збитого дрона, що летів на Київ проти ночі 20 липня. Безпілотник має розмах крил у понад 4 метри. Цей дрон дуже відрізняється від "Шахедів". Проте оскільки він рухався на надмалій висоті, імовірно це дрон-камікадзе. Фахівці вважають, що збитий БпЛА може нагадувати російський розвідувальний дрон ZALA 421-20.