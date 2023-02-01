Некачественные бронежилеты для ВСУ: чиновника Минобороны разоблачили на растрате более 100 миллионов

1 февраля 2023, 13:16
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Источник:

Служба безопасности Украины

В Украине разоблачили экс-начальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств. Вероятно, говорится о Богдане Хмельницком.

Как оказалось, топ-чиновник закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более, чем на 100 миллионов гривен. Однако они оказались некачественными.

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В чем обвиняют топ-чиновника Минобороны

По словам правоохранителей, купленные бронежилеты для ВСУ не отвечали нормальным требованиям и не могли должным образом защитить украинских воинов.

Обратите внимание! Вероятно, СБУ задержала бывшего заместителя директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

Теперь экс-начальнику департамента Минобороны сообщили о подозрении по таким статьям:

  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований,
  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,
  • совершение уголовного правонарушения группой лиц.

СБУ пришла к топ-чиновнику 1 февраля / фото Служба безопасности Украины

Что грозит чиновнику

Теперь чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Важно! СБУ инициировала отзыв этой партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Также СБУ проводит следственные действия в отношении других должностных лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.

Нескольким топ-чиновникам вручили подозрения

Накануне стало известно, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении:

  • бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому,
  • экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову,
  • бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Скандал с Минобороны Украины

  • СМИ показали копию соглашения, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
  • Так, журналисты сравнили цены в договоре с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо": цены оказались завышенными в 2 – 3 раза.
  • 25 января директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого уволили.

Автор: Софія Ковнір