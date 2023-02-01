Некачественные бронежилеты для ВСУ: чиновника Минобороны разоблачили на растрате более 100 миллионов

В Украине разоблачили экс-начальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств. Вероятно, говорится о Богдане Хмельницком.

Как оказалось, топ-чиновник закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более, чем на 100 миллионов гривен. Однако они оказались некачественными.

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В чем обвиняют топ-чиновника Минобороны

По словам правоохранителей, купленные бронежилеты для ВСУ не отвечали нормальным требованиям и не могли должным образом защитить украинских воинов.

Вероятно, СБУ задержала бывшего заместителя директора департамента государственных закупок Минобороны

Теперь экс-начальнику департамента Минобороны сообщили о подозрении по таким статьям:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований,

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,

совершение уголовного правонарушения группой лиц.

СБУ пришла к топ-чиновнику 1 февраля / фото Служба безопасности Украины

Что грозит чиновнику

Теперь чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Важно! СБУ инициировала отзыв этой партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Также СБУ проводит следственные действия в отношении других должностных лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности.

Нескольким топ-чиновникам вручили подозрения

Накануне стало известно, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении:

бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому,

экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову,

бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

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