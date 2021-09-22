Некоторые рано развешивают ярлыки, – Разумков о причастности олигархов к покушению на Шефира

Дмитрий Разумков отреагировал на обстрел автомобиля Сергея Шефира. Политик не советует связывать нападение с законопроектом о деолигархизации.

Это преступление и неважно, кто его совершил, – Разумков

Спикер Верховной Рады посоветовал не делать быстрых выводов. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Я бы не связывал это с борьбой против олигархов. Это преступление и безразлично кто его совершил – богатый человек, бедный человек или какие-то преступные элементы. У нас некоторые коллеги пытаются навешивать ярлыки, это очень плохая тенденция,

– заявил политик.

В то же время он подчеркнул, что этот инцидент можно расценивать как давление на Офис Президента, Владимира Зеленского или непосредственно Шефира.

"Важно, чтобы правоохранительные органы и генпрокурор максимально эффективно и профессионально отработали и нашли исполнителей и заказчиков", – подчеркнул Разумков.

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