Некоторые российские пилоты "отстреливались в поле", чтоб не выполнять преступные приказы, – Ким

В мозгу российских оккупантов точно отсутствует серое вещество, если они слепо следуют преступным приказам. Впрочем, возможно, у некоторых еще есть шанс на "звание умного".

Некоторые россияне не хотят выполнять приказы и стреляют в поле

Да, некоторые российские пилоты не хотят выполнять преступные приказы. Для этого они отстреливают боекомплекты в степях. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы. Возможно, они делают это с тем, чтобы снизить число жертв.

Спасибо, оказывается, и такие люди там есть, которые думают. Так и поступайте, правильно, никого не слушайте,

– обратился к российским военным Ким.

Он добавил, что активно развивающийся "Легион Свободной России" и вскоре это будет серьезное движение.

В Николаеве возобновили водоснабжение

В своем новом обращении глава Николаевской ОВ также рассказал, что в Николаеве возобновили водоснабжение . Но пить ее категорически запрещено, поскольку сейчас идет промывка системы, это техническая вода. Он добавил, что власти сообщат, когда можно будет.

Ким высмеял парад в России

Ким также добавил, что сейчас проходит позорный парад победы в России и что у них, по традиции, обязательно должно что-то заглохнуть прямо на Красной площади.

Какая ситуация в Николаевской области:

Новое видеообращение Виталия Кима за 9 мая: смотрите видео