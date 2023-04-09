Жестко против: почему некоторые страны останавливают вступление Украины в НАТО

В Украине идет полномасштабная война. Поэтому некоторые страны-члены НАТО опасаются, что в соответствии со статьей 5 Североатлантического альянса их граждане должны пойти воевать. Поэтому они жестко против вступления нашей страны в НАТО.

Об этом в эфире 24 Канала сказал консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. При этом он отметил, какой плюс от опыта войны Украина будет иметь в будущем и почему он полезен НАТО.

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Боеспособная армия

Это главное преимущество Украины, которое отметил Иван Ус. В настоящее время западные партнеры поставляют новейшее оружие, технику и учат наших военных работать с ним. Такая боеспособная армия может значительно усилить Альянс.

"Тогда может быть больше голосов в пользу украинской практики, чем просто теоретики. Если Украина будет в Альянсе, то это сделает его более сильным. Думаю, сразу после завершения войны вопрос присоединения к НАТО быстро решится", – отметил эксперт.

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Страны поддерживают, однако есть "но"

Иван Ус еще раз подчеркнул, маловероятно, что Украина станет членом НАТО во время войны. Впрочем, некоторые страны-члены, которые находятся в непосредственной близости от Украины, задумываются о войне на их территориях и это способствует большей поддержке.

"Страны, которые находятся дальше, например США, они не воспринимают идею идти воевать за Украину. Впрочем, есть военные, которые готовы поддержать нашу страну, как заявление пилота F-16. Звучат идеи, что Украина воюет за ценности всего человечества, поэтому большинство стран хотят быть на нашей стороне. Главное, чтобы в дальнейшем не было никаких преград и каких-либо преследований", – отметил спикер.

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