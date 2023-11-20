Финляндия из-за наплыва нелегалов может полностью закрыть сухопутную границу с Россией. В Кремле считают, что действия Финляндии – это якобы "русофобия".

Финляндия в ночь на среду может закрыть остальные пункты пропуска, до сих пор работающих на границе с Россией, из-за использования россиянами нелегальных мигрантов в качестве оружия.

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В Финляндии заявили, что Россия транспортирует нелегалов к границе

По данным источников, правительство премьер-министра Петтери Орппо может принять решение 20 ноября о том, что все пункты пропуска на сухопутной границе с Россией будут закрыты в ночь на среду.

Ранее Финляндия закрыла пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции.

По имеющимся разведданным руководство Финляндии дало оценку, что российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя вероятное решение Финляндии, вдруг начал жаловаться на "русофобию".

Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень хорошие отношения были, прагматические, основанные на взаимном уважении. И, конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны,

– заявил Песков.

Также он отверг обвинения в том, что российские пограничники намеренно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис.

В то же время финские пограничники отмечают, что некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" россиянами против их воли.

Также люди, которые перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота.

Что происходит на границе Финляндии и России