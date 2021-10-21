Нет оснований, — Стефанчук опроверг возможные изменения в правительстве
Источник:"Слуга народа"
Спикер Руслан Стефанчук заверил, что пока оснований для кадровых изменений в правительстве нет. Исключением стала отставка министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Об этом новый глава Верховной Рады сообщил во время пресс-конференции. Стефанчук заметил, основанием для отставки Абрамовского стало его личное заявление.
Ранее Зеленский заменил Разумкова Стефанчуком в составе СНБО
Пока нет оснований говорить о других кадровых изменениях, – спикер
Что касается других членов правительства, по состоянию на сейчас у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях,
– отметил Стефанчук.
Ранее о том, что Абрамовский ушел в отставку, сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам Арахамии, чиновник ушел с должности по собственному желанию.
СМИ пишут, что очередные ротации в правительстве могут состояться в конце октября
Между тем СМИ пишут, что это не последние изменения в Кабмине Дениса Шмыгаля. Вероятно, что очередные ротации состоятся в конце октября. Среди кандидатов, которые могут покинуть правительство, называют и вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.
Больше здесь Следующим в отставку могут отправить министра Любченко, – СМИ
Среди претендентов на замену называют фамилии нескольких министров
Кроме того, среди претендентов на выход есть и Олег Уруский – вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности. Также якобы есть вопросы и к министру обороны Андрею Тарану и к министру соцполитики Марины Лазебной.