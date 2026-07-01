Работает даже на ядернку: как немецкая компания помогает России вести войну против Украины

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения немецкая компания Gühring сообщила, что полностью ушла с российского рынка. Однако по состоянию на лето 2026 года продукция компании по-прежнему поступает на военные заводы страны-агрессора.

Продукция немецкой компании Gühring, производящей высокоточные инструменты для обработки металла, до сих пор используется десятками российских оборонных предприятий. Среди них – концерн "Калашников", завод "Маяк", производящий плутоний для ядерного оружия, а также производители авиационных двигателей, ракет и бронетехники. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Смотрите также Впервые за время войны: какие жесткие санкции вскоре может ввести Евросоюз против России

Как России удается получать продукцию из Германии для своего ВПК?

Хотя компания Gühring подчеркнула, что утратила контроль над своей бывшей российской "дочкой", она продолжила получать немецкие инструменты и поставлять их предприятиям ВПК.

Известно, что бизнес по продаже продукции Gühring в России перешел к компании "Мобула", которая принадлежит бывшему директору российского филиала Gühring Юрию Гуляеву.

Компания быстро достигла миллиардных оборотов, а ее каталог почти полностью повторяет ассортимент немецкого производителя. Кроме того, завод Gühring в Нижнем Новгороде, открытый еще в 2016 году на немецкие средства, продолжает работать под управлением "Мобулы".

Немецкая компания отрицает какие-либо прямые или косвенные поставки продукции в Россию после ухода с рынка. Однако журналисты утверждают, что поставки немецких инструментов в Россию продолжаются через третьи страны.

Ключевую роль в этом играют посреднические компании, зарегистрированные за пределами России, в частности в Индии и Китае. В расследовании упоминаются Victools Inc. (Индия) и Shanghai Zhuangyu Mechanical and Electrical Equipment Co. (Китай). Они закупают продукцию Gühring и оформляют ее как обычный промышленный экспорт, после чего товар перепродается дальше.

В результате конечный маршрут становится непрозрачным: у производителя нет прямого контракта с российским покупателем, но его продукция все равно попадает в Россию.

В самой России эти инструменты проходят через компании-прокладки, связанные с бывшим руководством российского подразделения Gühring. Это, в частности, компания "Мобула", которая занимается импортом, торгует инструментами и поставляет их дальше, в том числе на российские промышленные и оборонные предприятия.

Напомним, что, несмотря на заявления о выходе с рынка, многие международные компании по-прежнему получают прибыль в России, в частности PepsiCo, Procter & Gamble и Ferrero.