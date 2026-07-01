Товари німецької компанії Gühring, яка виробляє високоточні інструменти для обробки металу, досі використовують десятки російських оборонних підприємств. Серед них – концерн "Калашников", завод "Маяк", що виготовляє плутоній для ядерної зброї, а також виробники авіадвигунів, ракет і бронетехніки. Про це йдеться у розслідування The Insider.

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Як Росії вдається отримувати продукцію з Німеччини для свого ВПК?

Хоча компанія Gühring наголосила, що втратила контроль над своєю колишньою російською "дочкою", та продовжила отримувати німецькі інструменти та постачати їх підприємствам ВПК.

Відомо, що бізнес із продажу продукції Gühring у Росії перейшов до компанії "Мобула", яка належить колишньому директору російської філії Gühring Юрію Гуляєву.

Компанія швидко досягла мільярдних оборотів, а її каталог майже повністю повторює асортимент німецького виробника. Крім того, завод Gühring у Нижньому Новгороді, відкритий ще у 2016 році за німецькі кошти, продовжує працювати під управлінням "Мобули".

Німецька компанія заперечує будь-які прямі чи непрямі поставки продукції до Росії після виходу з ринку. Однак журналісти стверджують, що постачання німецьких інструментів до Росії триває через треті країни.

Ключову роль у цьому відіграють посередницькі компанії, зареєстровані за межами Росії, зокрема в Індії та Китаї. У розслідуванні згадуються Victools Inc. (Індія) та Shanghai Zhuangyu Mechanical and Electrical Equipment Co. (Китай). Вони закуповують продукцію Gühring і оформлюють її як звичайний промисловий експорт, після чого товар перепродається далі.

У результаті кінцевий маршрут стає непрозорим: виробник не має прямого контракту з російським покупцем, але його продукція все одно опиняється в Росії.

У самій Росії ці інструменти проходять через компанії-прокладки, пов'язані з колишнім керівництвом російського підрозділу Gühring. Це, зокрема, компанія "Мобула", яка займається імпортом, митним оформленням і подальшим перепродажем інструментів російським промисловим, зокрема оборонним підприємствам.

Нагадаємо, що попри заяви про вихід з ринку, багато міжнародних компаній досі отримують прибутки в Росії, зокрема PepsiCo, Procter & Gamble та Ferrero.