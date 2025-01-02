Поддерживают ли в Германии развертывание миротворцев в Украине: результаты опроса

В Германии большинство граждан выступает за отправку миротворцев в Украину в случае прекращения огня. В то же время четверть респондентов пока не определилась относительно своей позиции по этому поводу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства dpa, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW, которое привело итоги.

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Что думают в Германии об отправке миротворцев

Согласно результатам опроса, 56% жителей Германии поддерживают идею развертывания международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня. Еще 19% опрошенных принципиально выступают против подобной идеи. В то же время 25% пока не определились с ответом.

В то же время поддержка участия Германии в этих миротворческих усилиях значительно ниже: только 23 процента респондентов выступают за участие немецких солдат в такой миссии, тогда как 33 процента – против привлечения войск ФРГ,

– говорится в материале.

Кроме того, 33% немецких респондентов против привлечения войск Германии. Отмечается, что опрос проводился онлайн с 20 по 23 декабря. По данным издания, всего в нем приняли участие 2194 человека со всей страны.

К слову, напомним, что кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сказал, что участие Германии в миротворческих миссиях в Украине возможно при условии достижения взаимопонимания с Россией.