Затоплены улицы, поломаны деревья и отключен свет: каковы последствия непогоды на Западе Украины
Ненастье бушевало на Западе Украины 6 августа и ночью против 7 августа. В результате ливня вода кое-где подтопила частные домохозяйства, улицы и дороги в Тернопольской и Волынской областях.
На Волыни, Тернопольщине и Львовщине кое-где исчез свет. Следует заметить, что синоптики 7 августа предупредили об 1 уровне опасности, то есть о желтом, из-за грозы в западных, северных и большинстве центральных областей, пишет 24 Канал.
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Непогода наделала беды и Тернопольщине
Утром спасатели рассказали, что 6 – 7 августа в регионе была гроза, значительный дождь и порывы ветра. Из-за этого:
- без света осталось 76 населенных пунктов (из них 14 – частично);
- вода подтопила территорию частного домохозяйства в селе Петриков Великоберезовицкой территориальной общины Тернопольского района;
- дерево упало на дорогу в Чортковском районе.
Ликвидировали непогоду спасатели, которым пришлось отбуксировать машину, застрявшую в воде на подтопленном участке на улице Галицкой в Тернополе, откачать ориентировочно 300 кубических метров воды с территории подтопленного домохозяйства в селе Петриков Великоберезовицкой территориальной общины.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш рассказал, что по состоянию на 12:34 7 августа без света в Тернопольской области остаются 45 населенных пунктов, из них 7 – частично.
Вода затопила улицы на Волыни
Волынские спасатели также сообщили, что ночью на 7 августа в области падал дождь, бурлила гроза и дул сильный ветер. На дорогах кое-где свалило деревья, порвало линии электропередач, подтопило некоторые участки дорог.
Именно поэтому местные работники ГСЧС 14 раз выезжали на проведение аварийно-спасательных работ по преодолению последствий непогоды. В частности, они:
- забрали деревья с дороги на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин между селами Волошки и Уховецк;
- рассекали деревья на дорогах Киверцы – Борохов и Киверцы – Рожище, на трассе между городами Камень-Каширский и Ковель;
- отбуксировали две машины с подтопленной улицы Карпенко-Карого в Луцке;
- распяли 5 деревьев, упавших на дороге на въезде, и дерево на улице Мазепы в городе Камень-Каширский;
- демонтировали поврежденную конструкцию возле упавших на стоянку торговых контейнеров на рынке "Варшавский" на улице Кравчука в Луцке;
- в многоквартирном жилом доме демонтировали поврежденные ветром элементы балконной рамы, несшие угрозу людям в Луцке и в селе Липины.
Последствия непогоды на Волыни / Фото ГСЧС
На Львовщине также кое-где исчез свет
В Львовоблэнерго заявили, что 7 августа из-за непогоды без света остался полностью 21 населенный пункт, частично в разных районах – 25. В частности, в:
- Западном РЭС (Жовковская, Яворивская, Городоцкая часть);
- Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская часть);
- Южном РЭС (Дрогобычская, Стрыйская часть);
- Карпатском РЭС (Старосамборская часть);
- Центральном РЭС (Перемышлянская часть).
Важно: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров, ведь в противном случае можно получить смертельный удар током. Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом" – сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами,
– предупредили энергетики.
Они также призвали проследить за территорией обрыва, чтобы никто туда не вошел, вплоть до приезда оперативно-выездной бригады Львовоблэнерго.Обратите внимание! 8 августа в Украине синоптики прогнозируют дожди на Западе Украины. Также будет дождь и гроза в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях. Детальнее о погоде в Украине во вторник, 8 августа, читайте по ссылке.