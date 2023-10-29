Сколько областей обесточено, людей пострадало: в ГСЧС рассказали о ситуации после непогоды
В результате непогоды пострадало немало областей нашего государства. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о ситуации после урагана по состоянию на утро 29 октября.
Сильный ветер и шквальные дожди охватили северные, центральные, восточные и западные области Украины с ночи 27 октября. Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире национального телемарафона сообщила о последствиях непогоды, – информирует 24 Канал.
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По словам Водолаги, по состоянию на вечер 28 октября было обесточено частично 16 областей – к утру ситуация немного улучшилась. То есть остаются обесточенными 12 областей.
Это 1 282 населенных пункта. Наиболее критическая ситуация в Киевской области, где обесточены 496 населенных пунктов.
Пресс-секретарь подтвердила информацию о 4 погибших и констатировала, что пострадали 15 человек.
Относительно пострадавших – их 15. Больше всего именно в Киеве – 10 человек. В Харьковской области 2 человека. По одному человеку в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Обратите внимание! Две человеческие жертвы в результате непогоды – в Киеве, и по одному погибшему – в Киевской области на Днепропетровщине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.
Больше о непогоде
- В общем было неспокойно в Киевской, Полтавской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Бригады облэнерго оперативно начали работы по восстановлению электроснабжения в дома людей. Кроме того, на места свержения деревьев и других разрушений выехали спасатели.
- По информации ДТЭК Киевские региональные электросети, за сутки на 29 октября возобновили работу 273 линий 10 кВ и 6 871 трансформаторной подстанции. Свет вернули 257 940 семьям.