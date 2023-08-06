Зима посреди лета: в Германии из-за ливня и града пришлось вызывать снегоуборочную технику
Источник:Zeit
В городе Ройтлинген, расположенном в Германии, произошел мощный ураган и сильный ливень с градом. В результате этого образовался покров из града толщиной 30 сантиметров.
Так, в городе пришлось расчищать улицы снегоуборочной техникой. И это все – среди лета.
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Что в Германии натворила непогода
Из-за ливня и града вода затопила подземные автостоянки, подвалы и жилые дома. К операции по ликвидации последствий шторма были задействованы около 250 членов профессиональной пожарной команды и всех подразделений добровольной пожарной команды.
Также в результате непогоды уровень воды в реке Эхац поднялся на 1,5 метра в считанные минуты, из-за чего она на время вышла из берегов.
Отмечается, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют обычную летнюю погоду – солнце и жару.
Непогода в Германии / фото Bild
Последствия непогоды в мире: последние новости
- Напомним, во временно оккупированном Севастополе в Крыму вечером 27 июля наступила страшная непогода. Так, город залил мощный ливень и забросал большой град.
- Также Москва и Московская область пошли под воду 26 июля. Столицу страны-агрессорки накрыл мощный ливень.
- Кроме этого, недавно в Москве разыгралась незаурядная непогода. Особенно не повезло самолету, в который попала молния. Очевидно, его пассажиры изрядно испугались. О пострадавших не сообщалось.
- 19 июля на севере Италии в городе Верона непогода показала настоящее световое шоу. Во время грозы молнии били с такой скоростью, что камера едва успевала фиксировать их.
- 20 июля провинции Тревизо, Падуя, Беллуно и Венеция громил все на своем пути град, размер которого достигал теннисного мяча. В результате этого были уничтожены автомобили и окна в домах. В этот день количество пострадавших от града, падений и разбитого стекла выросло до 110 человек.
- А 21 июля в другом северном городе государства, в Милане, зафиксировали на камеру разрушительное торнадо. Оно накрыло населенный пункт около 11 утра.