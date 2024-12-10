В Киеве предупреждают об опасности из-за сильной непогоды

Жителей Киева предупреждают об опасных метеорологических явлениях в столице, которые могут создать проблемы и осложнения, в среду, 11 декабря.

Среди всего – на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Что известно о непогоде в Киеве

Завтра, 11 декабря в Киеве ожидается гололед и налипание мокрого снега, на дорогах также будет гололедица. В связи с этим, по данным КГГА, в столице объявлен І уровень опасности, желтый. Там советуют быть осмотрительными и предупреждают о возможных проблемах с транспортом.

Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. При объявлении воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие,

– напоминает власть.

К слову, сегодня непогода в Киеве повредила флаг Украины возле "Родины-матери". Его снимут и заменят на новый. Как сообщала Киевская городская государственная администрация, полотнище флага не выдержало порывы ветра.

Специалисты планируют завершить все необходимые работы до конца дня 11 декабря.