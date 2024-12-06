На дорогах Киева будет сильный гололед: власти объявили штормовое предупреждение
По территории Киева и области прогнозируют опасные метеорологические явления. На дорогах советуют быть осторожными, поскольку синоптики сообщают о сильном гололеде.
Из-за этого в регионе объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций и Укргидрометцентр.
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Что известно о гололедице в Киеве
По данным Украинского гидрометеорологического центра, в ближайший час, с удержанием до конца суток 6 декабря будет гололед, на дорогах Киевской области и столицы ожидается гололедица. Соответствующую информацию сообщили и в ГСЧС Украины.
Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайший час с содержанием до конца суток 6 декабря – гололедица,
– говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта! "Будьте внимательны на дорогах", – добавили там. Рекомендуем придерживаться на дороге следующих советов:
- снизить скорость движения; ️ ️
- ️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; ️
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, на днях Киев накрыл туман, видимость в столице достигала около 200 – 500 метров. Был объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия приводят к нарушению движения транспорта.