В Киевской области в ближайший час ожидают грозу: объявлено штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В Киевской области в ближайший час ожидают грозу. Синоптики предупредили о непогоде и объявили штормовое предупреждение.
Метеорологи предупредили, что опасные метеорологические явления в Киевской области сохранятся до конца дня. Киевлянам рекомендуют быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время грозы.
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В Киевской области ожидают грозу
Синоптики отметили, что на Киевскую область надвигается непогода, которая сохранится до конца 14 июля.
В ближайший час с сохранением до конца суток 14 июля гроза. И уровень опасности, желтый,
– предупредили в Укргидрометцентре.
В Киевской области до конца 14 июля ожидают грозу / Фото Укргидрометцентра
К слову, в Укргидрометцентре также прогнозировали, что местами кратковременные дожди и гроза накроет Киевскую область и в понедельник, 15 июля. В то же время в самом Киеве ожидают сухую и жаркую погоду.
Кроме того, в Киеве и Киевской области с 14 по 17 июля объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.
Также синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что с 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели столбиков термометра, по сравнению с предыдущими днями, а уже с 19 июля – и по Югу будут ниже. В то же время в ближайшие дни значительных похолоданий в Украине ожидать не стоит, однако температура постепенно все же будет уничтожаться, хоть и не ощутимо.
Когда в последний раз в столице была гроза
- Синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что в столице 12 июля также должна была быть гроза. Такие погодные условия должны были сохраниться до конца суток.
- Кроме того, синоптики объявляли І уровень опасности. Это означало потенциально опасные метеорологические явления, которые могут нанести определенные неудобства жителям, повлиять на окружающую среду и работу инфраструктуры.
- В КГВА также призвали горожан и гостей столицы не пугаться звуков грома и молний. Ведь опасности для города эти звуки не представляют, а коммунальные предприятия готовы для ликвидации последствий непогоды в столице.