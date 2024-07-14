Молнии, гром и темнота: по Львову вечером пронесся мощная буря

Во Львове вечером 14 июля существенно ухудшилась погода. По городу пронесся сильная буря.

Об опасности от непогоды предупредил городской голова Андрей Садовый. Кроме того, журналисты 24 Канала собрали фото с сильным ливнем и громом, которые пришли во Львов.

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На Львов надвигалась буря

Андрей Садовый в своем телеграм-канале написал, что на Львов надвигается страшная непогода в виде урагана. Мэр призвал граждан оставаться в домах до окончания непогоды.

Во Львове вечером была непогода / Видео 24 Канала

Около 21:32 корреспонденты 24 Канала сообщали, что в городе уже начался ливень. Также журналисты отмечали о молнии и сильном ветре, который сносит вещи с балконов.

На Львов надвигается ураган / Фото 24 Канала

Кроме того, в городе уже слышат звуки грома, которые раздаются во всех районах. После начала непогоды во Львове также существенно потемнело и стала "стена" из дождевых облаков.

Во Львове гремит и дождь / Видео 24 Канала

В то же время после того, как пошел дождь в городе немного посвежел воздух. После жаркого дня, такой дождь именно то, что надо, чтобы стало немного легче дышать и находиться дома.

Над Львовом стояла "стена" из дождевых облаков / Видео 24 Канала

В сети также опубликовали яркие фото с последствиями непогоды. Некоторым пользователям даже удалось захватить молнию, сразу, как она мигнула.

Непогода во Львове / Фото "Варты 1"

Однако не обошлось без инцидентов. В одном из районов Львова во время грозы и исчезновения света загорелись провода.

Во Львове во время непогоды загорелись провода / Видео 24 Канала

Стоит отметить, что непогоду во Львовской области также ожидают и 15 июля. Синоптики прогнозируют жару и местами кратковременные дожди в области.

Во Львове гремит / Видео 24 Канала

Львов накрывает сильный ливень, также видны молнии / Видео 24 Канала

К слову, о непогоде вечером 14 июля также предупреждали и жителей Киевской области. Там даже объявили штормовое предупреждение.