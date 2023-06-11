Вода затопила 100 домов, повреждены 5 мостов: какие последствия ливней во Львовской области
Источник:Максим Козицкий
Львовскую область 10 июня затопило из-за мощных ливней. Разлились горные реки. К счастью, обошлось без жертв.
Из-за мощных ливней, которые прошли в субботу, и стока горных рек пострадали два района Львовской области – Дрогобычский и Стрыйский. Глава ОВА рассказал о последствиях затопления.
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Затоплены дома и эвакуация в Дрогобычском районе
В Дрогобычском районе произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. По всей протяженности реки размыты берега.
Затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду,
– отметил Козицкий.
Также добавил, что газо- и водоснабжение поселка временно прекращено. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения.
"Подразделения ГСЧС спасли 45 человек. Из них 8 детей", – отметил глава ОВА.
Из-за повреждения одного моста в селе Новый Кропивник и двух в селе Перепростыня отсутствует доезд в 16 населенных пунктов. Возможен объезд.
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Последствия ливней в Стрыйском районе
В населенных пунктах Подгородцы и Урыч подмыло дорожное полотно, в самом опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен.
Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них – 44 ребенка. Часть из них отправились домой по железной дороге, других временно поселили в местном народном доме,
– рассказал Козицкий.
️Состоянием на 10 часов дожди продолжаются. Однако уже уменьшились. Вода сошла самотеком.
️Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется. Спасательные работы продолжаются,
– подчеркнул глава ОВА.
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Ситуация в селе Урыч: смотрите видео
Что известно о непогоде во Львовской области
- 10 июня Львовскую область накрыла непогода. В частности, прошли дожди и град.
- В реке Сходничанка поднялся уровень воды. Из-за этого подтоплен поселок Сходница Дрогобычского района.
- Кроме того, вода размыла дороги. Посмотреть кадры затоплений можно здесь.