Непогода накрыла Львовскую область: почти 200 населенных пунктов остались без света
- Из-за непогоды на Львовщине почти две сотни населенных пункты остались без электричества.
- Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
В четверг, 10 июля, Львовскую область накрыла непогода. В результате этого обесточены почти 200 населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.
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Непогода на Львовщине
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о последствиях непогоды в регионе.
Из-за неблагоприятных погодных условий, на Львовщине обесточены 192 населенных пункта,
– говорится в сообщении.
В ОГА указали, что 55 населенных пунктов – обесточены полностью и 137 – частично.
Как отметил глава области, для восстановления электроснабжения работают 64 бригады специалистов Львовоблэнерго. Задействовано 275 работников и 96 единиц техники.
Важно! В ОВА напомнили, если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров.
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К слову, западными областями в понедельник, 7 июля, пронесся сильный ураган. Непогода наделала беды на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Тернопольщине, Волыни.