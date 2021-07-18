Ураган под Киевом унес жизни двух человек, еще один – в больнице

В селах Гавриловна и Сухолучье, что на Киевщине непогода унесла жизни двух человек. Трагедия произошла вечером 17 июля.

По данным спасателей, 2 человека погибли из-за падения деревьев, вследствие ухудшения погодных условий.

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Всего за прошедшие сутки сотрудники ГСЧС убрали 4 поваленных дерева. Ликвидировали последствия непогоды:

8 человек личного состава;

2 единицы техники ГСЧС.

Что известно о жертвах непогоды

Шквальные порывы ветра повалили деревья в селах Гавриловна и Сухолучье Вышгородского района. Примерно в 16:00 спасатели получили информацию о двух погибших. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали в больницу.

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Какая сейчас ситуация

По состоянию на 18 июля 7:00 без электроэнергии остался 101 населенный пункт в 3 областях:

Киевская – 53,

Житомирская – 35,

Черниговская – 13.

Вечером 17 июля в столице начался сильный ветер, а затем – дождь. Ветер был таким сильным, что клонил даже большие деревья и срывал накрытия на летних террасах. Жители города прятались от ливня в помещениях.