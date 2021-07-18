Ураган под Киевом унес жизни двух человек, еще один – в больнице
Источник:ГСЧС
В селах Гавриловна и Сухолучье, что на Киевщине непогода унесла жизни двух человек. Трагедия произошла вечером 17 июля.
По данным спасателей, 2 человека погибли из-за падения деревьев, вследствие ухудшения погодных условий.
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Всего за прошедшие сутки сотрудники ГСЧС убрали 4 поваленных дерева. Ликвидировали последствия непогоды:
- 8 человек личного состава;
- 2 единицы техники ГСЧС.
Что известно о жертвах непогоды
Шквальные порывы ветра повалили деревья в селах Гавриловна и Сухолучье Вышгородского района. Примерно в 16:00 спасатели получили информацию о двух погибших. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали в больницу.
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Какая сейчас ситуация
По состоянию на 18 июля 7:00 без электроэнергии остался 101 населенный пункт в 3 областях:
- Киевская – 53,
- Житомирская – 35,
- Черниговская – 13.
Вечером 17 июля в столице начался сильный ветер, а затем – дождь. Ветер был таким сильным, что клонил даже большие деревья и срывал накрытия на летних террасах. Жители города прятались от ливня в помещениях.