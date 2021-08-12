Возле оккупированного Симферополя ливень затопил дома и дорогу на Ялту: видео
Источник:МЧС России
В Симферопольском районе оккупированного Крыма 11 августа прошли сильные ливни. В результате вода залила жилые дома и трассу.
Экстренные службы оккупантов информируют, что затопило дорогу между селами Краснолесье и Доброе, которая ведет в оккупированную Ялту.
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Оккупированный Крым снова затопило
Из-за сильных дождей река Тавель переполнилась, а вода начала разливаться на дорогу. В результате движение на трассе затруднено.
Кроме того, в результате подтоплений пострадал 1-этажный многоквартирный дом и 2 частных домовладения.
Оккупанты развернули оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Информации о пострадавших нет.
Последствия ливней возле оккупированного Симферополя: смотрите видео
Затопленные улицы в оккупированном Крыму: видео содержит нецензурную лексику
Затопило дорогу между Краснолесье и Добрым: смотрите карту
Непогода в Крыму: предыдущие ситуации
- Летом 2021 года оккупированный Крым накрыла непогода. В частности, в течение нескольких недель Ялту дважды затапливало. Под воду ушли несколько домов.
- В июле на территории полуострова объявили режим чрезвычайной ситуации. Тогда из берегов вышли 3 реки.
- Массовые ливни спровоцировали еще одну проблему – в Крыму зафиксировали нашествие комаров. Оккупанты заявили, что с насекомыми борются дезинфекторы, что вызвало волнения у экологов.