Значительный снег и дождь снова накроют часть Украины: где усилятся осадки

В четверг часть Украины накроют значительные осадки. Синоптики предупреждают об опасности. Ожидаются снег и дождь.

В каких областях будут значительные осадки 8 февраля, где уже объявили 3 уровень опасности, передает 24 Канал.

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Где прогнозируют значительный снег и дождь

Будьте осторожны и воздержитесь от походов в горы. Синоптики предупредили об опасности. Отметили, что на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень. Также рассказали, где ждать осадков.

8 февраля днем в Карпатах и на Закарпатье значительный мокрый снег и дождь (І уровень опасности, желтый),

– отметили в Укргидрометцентре.

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Где будет мокрый снег, дождь / Скриншот с Укргидрометцентра

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