Будет бушевать непогода: где, когда и как долго будут грозы, сильные дожди, град и шквалы
Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, непогода накроет часть Украины в среду, 9 июля. Ожидаются значительные дожди, грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Непогода в Украине
В западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозы, местами град, а также шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ночью на крайнем Западе, днем в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности (желтый).
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К слову, в Укргидрометцентре ранее предупреждали, что днем 8 июля в западных, Житомирской, Киевской областях грозы. Также на Западе местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. На Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.
Заметим, что по прогнозу на картах, дожди и грозы будут в западных областяхи в четверть.
Прогноз погоды на трое суток
- Синоптики прогнозируют, что 9 – 10 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях будут умеренные, местами значительные дожди, грозы. Ночью +12 – +18 градусов, днем 9 июля +20 – +27 градусов, 10 июля +16 – +23 градуса.
- Между тем на остальной территории Украины будет преобладать сухая и жаркая погода. Только на Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +16 – +22 градуса, днем +29 – +34, но в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара +35 – +38 градусов.
- Далее, 11 июля, в западных, северных, днем и в центральных областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
- На Западе, в Житомирской и Винницкой областях ночью +11 – +16 градусов, днем +15 – +21. На Востоке и Юго-Востоке ночью +21 – +26, днем сильная жара +35 – +38 градусов. На остальной территории Украины ночью +14 – +19, днем +25 – +30 градусов.