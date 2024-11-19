Надвигается мощная непогода: Украину накроют значительные дожди, сильные снегопады и метели

Уже в ближайшие дни Украину накроет непогода. Ожидается шквальный ветер, значительные осадки, местами сильные снегопады и образование покрова до 50 сантиметров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда Украину накроет непогода

Синоптики предупредили, что в результате перемещения через территорию Украины активных атмосферных фронтов в течение 20 ноября в западных областях, 21 – 23 ноября на большей части территории страны, 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные погодные условия.

Значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (в Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25 – 30 метров в секунду, метели). В Украине, кроме южной части, образование снежного покрова высотой 3 – 15 сантиметров (в Карпатах 20 – 50 сантиметров), на дорогах гололедица,

– сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега. Информация будет уточняться отдельными предупреждениями на каждые сутки.

Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, а также нарушение движения транспорта. Призываем пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать в эти дни поездки на дальние расстояния,

– отметили в ГСЧС.

Также уточнили, что в результате перемещения через территорию Киевщины активных атмосферных фронтов ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, образования снежного покрова 3 – 10 сантиметров. На дорогах гололедица, местами гололед и налипание мокрого снега.

Обратите внимание! Еще на прошлой неделе в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха предупреждала об изменении синоптической ситуации со среды, 20 ноября. Кроме того, представитель Укргидрометцентра рассказала, будет ли в этом году ранняя зима и ждать ли в ноябре сильных морозов.

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