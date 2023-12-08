Будет сильный гололед: в Украине объявили штормовое предупреждение первого уровня

Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий с 8 декабря в большинстве областей нашего государства. Там ожидается сильный гололед.

Из-за непогоды синоптики объявили почти по всей территории Украины, кроме Запада и Крыма, первый уровень опасности. Поэтому украинцам стоит подготовиться к настоящим каткам на дорогах.

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Синоптики предупреждают об гололеде

В Укргидрометцентре отметили, что 8 декабря на всех дорогах страны, кроме западных областей, ожидается гололедица.

В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях возможна гололедица. В то же время в Одесской и Николаевской областях – налипание мокрого снега.



В большинстве областей Украины объявили первый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

Из-за прихоти погоды синоптики должны были объявить I или желтый уровень опасности. В частности, они отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Украине ожидают ухудшения погодных условий