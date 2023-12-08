Будет сильный гололед: в Украине объявили штормовое предупреждение первого уровня
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий с 8 декабря в большинстве областей нашего государства. Там ожидается сильный гололед.
Из-за непогоды синоптики объявили почти по всей территории Украины, кроме Запада и Крыма, первый уровень опасности. Поэтому украинцам стоит подготовиться к настоящим каткам на дорогах.
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Синоптики предупреждают об гололеде
В Укргидрометцентре отметили, что 8 декабря на всех дорогах страны, кроме западных областей, ожидается гололедица.
В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях возможна гололедица. В то же время в Одесской и Николаевской областях – налипание мокрого снега.
В большинстве областей Украины объявили первый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра
Из-за прихоти погоды синоптики должны были объявить I или желтый уровень опасности. В частности, они отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В Украине ожидают ухудшения погодных условий
- В Укргидрометцентре предупредили, что ожидают ухудшение погодных условий уже с 11 декабря. Именно тогда в нашу страну придут настоящие зимние метели.
- Синоптики отметили, что снег с дождем покроет большинство областей нашего государства. В то же время, бесснежной будет погода только на Юге Украины.
- По данным синоптиков, непогода продлится по меньшей мере до 12 декабря. Сейчас на 11 – 12 декабря уровни опасности из-за непогоды не объявляли.
- Температура 11 и 12 декабря будет радовать украинцев небольшим теплом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя дневная температура будет составлять от -1 до +1 градуса.
- Следует отметить, что из-за уничтожения температуры и ухудшения погодных условий в украинской электросети произошел дефицит. В "Укрэнерго" призвали граждан сознательно потреблять и экономить электроэнергию.
- Пока плановых отключений из-за дефицита электроэнергии не предусматривается. В настоящее время по ряду причин без света остается 408 населенных пунктов.