Минус укрепления и боевые дельфины: после шторма Крымский мост стал хорошей целью для ракет

В течение последней недели ноября на Крымском полуострове бушевала непогода, повредившая также и военные объекты оккупантов. Таким образом природа посылает оккупантам месседж, что их военное присутствие на полуострове неуместно.

Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. По его убеждению, погода создала благоприятные условия для действий против оккупационных войск на полуострове.

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Как погода наказывает Россию

Такого шторма, по словам Свитана, в Крыму не было последние 150 лет. В последний раз нечто подобное произошло в 1854 году, когда в Крымской войне британско-французская эскадра потеряла около 30 кораблей из-за "большой бури".

Тогда российский император говорил, что "буря хорошо послужила" России. На этот раз стихия обернулась против нее, ведь из-за шторма россияне потеряли боновые заграждения и боевых дельфинов.

Роман Свитан о буре на крымском побережье: смотрите видео

"Пока Россия не восстановит свои заграждения, (Украина – 24 Канал) имеет окно возможностей для того, чтобы нанести удар по Керченскому мосту и Севастопольской бухте. Думаю, сейчас этим вопросом занимаются в Службе безопасности", – предположил Свитан.

Что известно о буре в Крыму

Невиданный в этом столетии шторм накатился на Крым в конце ноября. По сообщению очевидцев, волны вблизи полуострова достигали 9 метров, а также из-за непогоды упало немало деревьев.

Бурлила стихия и в Евпатории, где мощные волны смыли прибрежные оборонительные позиции захватчиков. Из-за шторма вода заливала прибрежные улицы и жилые дома, а также одну из трасс, ведущих в город.

В результате шторма было обесточено жилье почти 100 тысяч крымчан, а несколько десятков населенных пунктов остались без воды. По оценкам оккупационных властей, непогода нанесла полуострову ущерба на 0,5 миллиарда рублей.