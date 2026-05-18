Об этом сообщает Укргидрометцентр и региональные метеорологические центры.

Где ожидать ухудшения погоды в Украине 19 мая?

Синоптики рассказали, что 19 мая в Украине, кроме западных областей, днем ожидаются грозы. В то же время в южных и центральных областях, кроме Винницкой, прогнозируют местами град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Поэтому в ряде областей объявлен I уровень опасности, желтый.

Ухудшение погодных условий в Украине 19 мая / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! I уровень опасности – желтый – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В Укргидрометцентре предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Какую погоду ожидать по областям?

Киев

В Киеве 19 мая ожидают кратковременный дождь и грозу, ночью – местами.



Непогода в Киеве 19 мая / Фото Укргидрометцентра

Одесса

В Одесской области с 19 по 22 мая ожидается облачная погода с дождями, временами с грозами. Ветер будет преимущественно северного направления во время гроз, со шквалами. Из-за этого 19 мая объявляют I уровень опасности – желтый.

Николаев

18 мая по Николаевской области ожидается гроза, которая сохранится до конца суток. Ночью 19 мая будет без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы.



Непогода в Николаевской области 18 мая / Фото Николаевского областного центра по гидрометеорологии

Харьков

В ближайший час с сохранением до конца суток 18 мая по Харькову ожидается гроза, град и шквал со скоростью 15 – 20 метров в секунду.



Непогода в Харькове и области 18 мая / Фото Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Полтава

Днем 19 мая в Полтавской области ожидается гроза, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. В Полтаве – гроза. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Чернигов

В Черниговской области днем 19 мая ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, местами град.



Непогода в Чернигове и области 19 мая / Фото Черниговского областного центра по гидрометеорологии

Сумы

В Сумской области 19 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами: небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, скорость 7 – 12 метров в секунду,

Днепр

Ночью 19 мая в Днепре будет без существенных осадков, днем – кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах города возможен град.

Ветер северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, во время грозы местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Кропивницкий

В Кропивницком 19 мая будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза Ночью слабый туман Ветер северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Херсон

В Херсонской области 19 мая ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какую погоду ожидать на неделе?

В Украине с 19 по 20 мая будет преобладать сухая погода с возможными кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха ночью составит +9 – +16 градусов, днем прогнозируют +21 – +27 градусов.

На следующей неделе в Украине температуры поднимутся до +31 градуса. На выходных в субботу 23 мая будут грозовые дожди в Крыму и восточных областях, а в воскресенье 24 мая погода будет преимущественно устойчивой и малооблачной.