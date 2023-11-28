Из-за непогоды могут быть проблемы со светом: как украинцам подготовиться

Ухудшение погодных условий в последние дни принесло немало проблем украинцам. Из-за сильных порывов ветра, метели, снегопадов во многих регионах случились в частности повреждения зданий, падение деревьев и обрывы линии электроснабжения.

Однако новая волна ухудшения погоды не заставила себя ждать. В ближайшие дни ожидаются снегопады и сильные ветры в западных регионах Украины. В результате непогоды могут возникнуть проблемы с энергоснабжением.

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Могут быть проблемы с энергоснабжением

Директор центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что особо опасным регионом по поводу возможных проблем с отключением света – это Карпаты.

Призываю украинцев быть готовыми к тому, что в связи с непогодой могут быть некоторое время проблемы с энергоснабжением,

– подчеркнул он.

Синоптики прогнозируют 29 ноября в Украине усложнение погодных условий . На Западе будут снегопады, а иногда возможны вьюги. Температура днем и ночью не снизится ниже -4.

Жителям западных регионов Украины следует приготовиться к возможным проблемам. Харченко посоветовал сделать запасы воды, еды и всего необходимого.

"Особенно актуальна эта информация, для тех, кто проживает в Карпатах. Там линия электроснабжения порой идет по горам, а потому восстановить ее – довольно тяжело. Специалистам нужно потратить много времени даже для того, чтобы просто добраться до места обрыва", – подчеркнул Александр. Харченко.



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