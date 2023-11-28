Из-за непогоды могут быть проблемы со светом: как украинцам подготовиться
Источник:Media Center Украина
Ухудшение погодных условий в последние дни принесло немало проблем украинцам. Из-за сильных порывов ветра, метели, снегопадов во многих регионах случились в частности повреждения зданий, падение деревьев и обрывы линии электроснабжения.
Однако новая волна ухудшения погоды не заставила себя ждать. В ближайшие дни ожидаются снегопады и сильные ветры в западных регионах Украины. В результате непогоды могут возникнуть проблемы с энергоснабжением.
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Могут быть проблемы с энергоснабжением
Директор центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что особо опасным регионом по поводу возможных проблем с отключением света – это Карпаты.
Призываю украинцев быть готовыми к тому, что в связи с непогодой могут быть некоторое время проблемы с энергоснабжением,
– подчеркнул он.
Жителям западных регионов Украины следует приготовиться к возможным проблемам. Харченко посоветовал сделать запасы воды, еды и всего необходимого.
"Особенно актуальна эта информация, для тех, кто проживает в Карпатах. Там линия электроснабжения порой идет по горам, а потому восстановить ее – довольно тяжело. Специалистам нужно потратить много времени даже для того, чтобы просто добраться до места обрыва", – подчеркнул Александр. Харченко.
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Непогода в Украине: что известно
- Вечером 26 ноября в Украине резко ухудшились погодные условия. Сильный ветер, снежные заносы, метель вызвали большие повреждения и даже привели к смерти людей.
- В результате непогоды свыше 800 населенных пунктов в 12 областях Украины остались без энергоснабжения.
- А в Одессе из-за мощного снежного ветра упала 100-метровая труба одной из котельных. В целом в городе из-за осложнений погодных условий была приостановлена работа больших районных котельных.
- Также из-за непогоды проезд по определенным автодорогам был ограничен. По состоянию на утро 28 ноября ограничение сохраняется на 8 автодорогах в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.