Жителей Львовщины призвали позаботиться о запасах воды, зарядных устройствах и теплых вещах

На Львовщине из-за резкого похолодания, сильных снегопадов и плановых отключений электроэнергии возможны перебои в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Жителям области советуют ограничить пребывание на улице.
В области продолжает бушевать непогода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.
Что происходит на Львовщине?
По данным синоптиков и соответствующих служб, в области наблюдается существенное снижение температуры и ухудшение погодных условий. В сочетании с отключениями электроэнергии это может осложнить движение транспорта, работу объектов жизнеобеспечения и коммунальных служб.
Специалисты также обращают внимание на возможное влияние непогоды на окружающую среду – зеленые насаждения, почвы, водные объекты и природные экосистемы.
В связи с непогодой жителям области советуют ограничить пребывание на улице во время сильных морозов и снегопадов. Также по возможности отказаться от поездок, пользоваться общественным транспортом и заранее позаботиться о запасе воды, заряженные устройства и теплые вещи.
Директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Владимир Корда отметил, что резкие погодные изменения становятся тенденцией, связанной с изменениями климата.
В этот период важно рационально использовать энергоресурсы, соблюдать правила безопасности и ответственно относиться к окружающей среде,
– подчеркнул он.
Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.
Непогода в Украине: последние новости
В Украине сохраняется желтый уровень опасности из-за непогоды, но красный уровень не прогнозируется. Синоптическая ситуация стабилизируется, и в ближайшие дни возможно даже улучшение погодных условий.
С 11 января Запорожскую область продолжает засыпать снегом, высота которого достигла 10 сантиметров, коммунальные службы работают в усиленном режиме. На Харьковщине и Николаевщине введено спецтехнику для обеспечения движения на дорогах из-за снегопадов и возможного гололеда.
Украину ожидает период сильных морозов с ночными температурами до -25 градусов в некоторых регионах. Но на Закарпатье и крайнем юге будет теплее, с ночными температурами от -4 до +1 градуса.