Нерешительность в отношении России бьет по репутации Германии – глава Мюнхенской конференции

30 января 2022 , 19:34
Читати новину українською

Источник:

Spiegel

Вольфганг Ишингер – председатель Мюнхенской конференции заявил, что он обеспокоен тем, какие последствия для репутации Германии будет иметь нерешительность правительства страны.

Действия немецкого правительства в условиях напряжения между России и Украиной, а также – коллективной Западом Ишингер назвал "неуклюжими". Речь идет прежде всего о двух вопросах: скандальном газопроводе "Северный поток-2" и поставках оружия Украине.

Заметьте Авторитетное немецкое издание Spiegel призывает предоставить оружие Украине

Германия уже потеряла доверие нескольких партнеров, или рискует потерять его. Не думаю, что эти последствия необратимы, но определенные репутационные потери уже произошли,
 –  заявил Ишингер.

США и другие страны-союзники уже воспринимают США в "плохом свете". По словам Ишингера, нерешительность Германии играет на руку России. Москва прекрасно видит колебания немецких политиков.

Глава Мюнхенской конференции заявил, что информация, которую он слышал о германии в последние дни в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве, вызывает у него "страх и тревогу".

Позицию Германии по поставкам оружия

НАТО и США подготовили ответ России: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало