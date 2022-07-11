Нервничают из-за сопротивления: оккупанты начали возвращать старые блокпосты на Херсонщине

российские оккупанты в Херсоне понимают, что скоро контрнаступление ВСУ не будет жалеть никого. Именно поэтому захватчики стягивают личный состав и технику на территорию временно оккупированной Херсонщины.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он также отметил, что из-за большого количества блокпостов оккупантов некоторые районы Херсона в изоляции.

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"Блокпостов на Херсонщине действительно большое количество и сегодня, некоторые районы Херсона фактически заблокированы, в первую очередь говорится о микрорайоне Остров", – отмечает чиновник.

Есть информация о том, что оккупанты действительно накапливают военную технику и войска на Херсонщине,

– добавляет Юрий Соболевский.

Но, по его словам, в самом Херсоне пока нет активного скопления войск оккупантов, также об обустройстве инженерных сооружений для уличных боев пока речь не идет.

ВСУ уничтожают вражеские склады в Херсонской области и имеют тактические успехи

Как известно, по действиям ВСУ можно понять, что наша армия готовится к деоккупации региона. Ведь там постоянно взрываются склады оккупантов и случаются разные другие неприятности для них. Кроме того, активно действуют и партизаны. По результатам одной из последних атак, нашим воинам удалось ликвидировать сотню россиян, еще более 200 получили ранения. Их привезли в больницу в Каховке. Половина из них – в тяжелом состоянии.

Еще и 10 июля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе росгвардии в оккупированном Херсоне. Предполагали, что в результате атаки мог погибнуть полковник Александр Нечипуренко. Сергей Хлань не сомневался, что украинская артиллерия ликвидировала кого-то из российского руководства. Однако подтвержденной информации, что это был Нечипуренко, не было.

Также в Херсоне несладко живется предателям и гауляйтерам. К примеру, уже не впервые была попытка ликвидировать гауляйтера Владимира Сальдо. Предателя хотели подорвать с помощью самодельной бомбы.

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