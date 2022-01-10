Несете историческую ответственность, – посол требует от Германии предоставить Украине вооружение

Андрей Мельник заявил, что Германия должна срочно предоставить нашему государству оборонительное вооружение. Ведь она несет ответственность за будущее Украины.

Украинский дипломат считает, что нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на отношениях обеих стран. Об этом он сообщил журналистам из газет медиагруппы Funke.

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Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно лишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону,

– сказал посол Украины в Германии.

"Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль", – добавил Андрей Мельник.

Оружие для Украины из Германии: главное

Ранее в СМИ писали, что Германия, где председательствовала Ангела Меркель, блокировала поставки вооружения Украине. К этому механизму канцлер якобы прибегала с мая 2021 года.

По информации FAZ, против предоставления вооружений выступает и глава МИД Германии Хайко Маас.

Владимир Зеленский в июне 2021 года призвал немецкое государство предоставить Украине летальное оружие. Несмотря на отказ, президент еще надеялся получить от Германии помощь.

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