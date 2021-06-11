Ближайшие несколько лет этого не произойдет, – Казанский о вступлении Украины в НАТО

11 июня 2021 , 08:56
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Источник:

24 канал

Украинская власть должна делать все возможное для того, чтобы государство как можно быстрее могло стать членом НАТО. Однако в течение ближайших нескольких лет это вряд ли произойдет.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что делать прогноз относительно того, когда именно Украина станет членом Альянса, очень сложно. Впрочем, над этим нужно активно работать.

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Власть действует в направлении вступления в НАТО

По словам Казанского, трудно сказать, что действующая власть делает все возможное для вступления Украины в НАТО, однако она таки пытается действовать в этом направлении.

В частности, чиновники постоянно призывают к этому и просят предоставить государству План действий по членству в Альянсе. Впрочем, украинцам еще придется подождать.

Я считаю, что ближайшие несколько лет этого не произойдет,
 –  предположил журналист.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 10 июня провел телефонные переговоры с Йенсом Столтенбергом. После этого генсек НАТО в твиттере назвал Украину "ценным партнером Альянса".

Интересно Путин всячески будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, –  российский журналист Яковенко

Казанский рассказал о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО: кратко

  • Украина ожидает от НАТО План действий по членству. Впрочем, в самом Альянсе единодушного решения по этому вопросу пока нет.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что украинское государство уже владеет всеми инструментами, которые необходимы для потенциального присоединения к НАТО.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что 14 июня на саммите НАТО Украина не получит План действий по членству в Альянсе.
  • Стоит заметить, что по данным соцопроса, почти половина украинцев выступают за вступление страны в НАТО. В то же время более 50% граждан стремятся к членству государства в Евросоюзе.
Автор: Тетяна Кійовська