Несколько оккупантов, склады и бронированная техника: Воздушные силы продолжают уничтожать врага
Источник:Командование Воздушных сил ВСУ
Воздушные силы уничтожили 10 единиц российской техники. Также враг потерял часть личного состава.
Соответствующую информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В частности, речь идет о достижениях нашей армии за 8 июня – 105 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты понесли потери от Воздушных сил ВСУ
В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам,
– сообщило командование.
Объяснило также, что уничтожило по меньшей мере:
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- ориентировочно два десятка русских оккупантов.
Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных сил поразили 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10". Еще семь беспилотников этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.
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Оккупанты понесли потери 7 июня
Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины под прикрытием истребителей в течение 7 июня уничтожила:
- 8 единиц техники;
- поразила составы горюче-смазочных материалов;
- склады боеприпасов врага;
- а также живую силу врага.
Следует также вспомнить, что штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершили более 1100 групповых авианалетов по:
- колоннах техники,
- позициях,
- живой силе,
- а также логистические центры русских оккупантов.
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Последние достижения Воздушных сил Украины: основное
- 6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях. Наши пилоты уничтожили боевые бронированные машины и 20 человек живой силы врага.
- 5 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет, а также вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".
- Кроме того, 3 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили более 20 единиц вражеской бронированной техники оккупантов. В этот же день подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух – земля" Х-59.
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