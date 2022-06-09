Несколько оккупантов, склады и бронированная техника: Воздушные силы продолжают уничтожать врага

9 июня 2022 , 02:39
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Командование Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы уничтожили 10 единиц российской техники. Также враг потерял часть личного состава.

Соответствующую информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В частности, речь идет о достижениях нашей армии за 8 июня – 105 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты понесли потери от Воздушных сил ВСУ

В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам,
– сообщило командование.

Объяснило также, что уничтожило по меньшей мере:

  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • ориентировочно два десятка русских оккупантов.

Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных сил поразили 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10". Еще семь беспилотников этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

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Оккупанты понесли потери 7 июня

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины под прикрытием истребителей в течение 7 июня уничтожила:

  • 8 единиц техники;
  • поразила составы горюче-смазочных материалов;
  • склады боеприпасов врага;
  • а также живую силу врага.

Следует также вспомнить, что штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершили более 1100 групповых авианалетов по:

  • колоннах техники,
  • позициях,
  • живой силе,
  • а также логистические центры русских оккупантов.

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Автор: Діана Квасневська