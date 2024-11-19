Несколько предложений В России открыто пригрозили ядерным ударом по Украине

Россия постоянно занимается ядерным шантажом и ставит под угрозу безопасность всего мира. там снова открыто пригрозили ядерным ударом.

В России снова прибегли к ядерным угрозам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Ядерный ответ"

Российские СМИ пишут, что в соответствии с новой доктриной, использование Украиной неядерных ракет для ударов по ее территории, может спровоцировать "ядерный ответ".

Россия не впервые прибегает к ядерным угрозам. Это уже длительное время является неотъемлемой тактикой агрессорки при ведении полномасштабной войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Она предусматривает, что агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.

Это произошло на фоне решения Джо Байдена предоставить Украине разрешение бить по агрессору ракетами производства США.