Несмотря на разногласия, – Макрон рассказал, какие отношения у него с Зеленским
Источник:bfmtv
Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Владимиром Зеленским, несмотря на некоторые разногласия, всегда сохраняли хорошие отношения. Президентов даже не рассорили резонансные заявления Макрона по России и Владимиру Путину.
Макрон объяснил скандальные заявления
Эммануэль Макрон рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским после того, как 16 июня посетил Киев. Он заверил, что его отношения с президентом Украины всегда были хорошими.
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Наши отношения всегда были хорошими, несмотря на разногласия,
– сказал он.
Макрон упомянул о своих резонансных заявлениях "не унижать Россию" и "сохранить лицо Путина", не получивших поддержки ни в Украине, ни в других странах Запада.
Французский лидер объяснил, что роль Франции заключалась в том, чтобы быть посредником и поставить границу.
Макрон совершил визит в Киев: что известно
- Французский президент вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии 16 июня впервые после начала полномасштабной российской агрессии посетил Украину.
- В Киеве Макрон заверил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в Европейском Союзе. Также он сообщил, что его страна передаст Украине дополнительные Caesar .
- Президенту Франции во время визита в Украину пришлось объяснить свои предварительные высказывания. В частности, комментируя заявление о том, что "Россию не нужно унижать", Макрон заверил, что Франция "вместе с украинцами" .
- В мае Макрон, как говорил президент Владимир Зеленский, предлагал Украине пойти на территориальные уступки . Но в Киеве французский лидер заверил, что Франция и Германия не потребуют от Украины территориальных уступок .
- В то же время он подчеркнул, что именно Украина должна вести переговоры с Россией . Также Макрон заявил, что украинская сторона будет решать , на каких условиях будет объявлен мир.
- Вместе с тем президент Франции сказал, что после победы Украины с Россией все равно придется разговаривать . Комментируя звонки Путину, он отметил, что получил на это согласие от Зеленского . Также французский президент сообщил, что иногда Владимир Зеленский просил донести некоторые сообщения до российского лидера.
- По словам Макрона, он готов снова уехать в Москву , однако для этого Путин должен продемонстрировать определенные жесты.