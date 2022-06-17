Несмотря на разногласия, – Макрон рассказал, какие отношения у него с Зеленским

Лидер Франции Эммануэль Макрон и президент Владимиром Зеленским, несмотря на некоторые разногласия, всегда сохраняли хорошие отношения. Президентов даже не рассорили резонансные заявления Макрона по России и Владимиру Путину.

Макрон объяснил скандальные заявления

Эммануэль Макрон рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским после того, как 16 июня посетил Киев. Он заверил, что его отношения с президентом Украины всегда были хорошими.

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Наши отношения всегда были хорошими, несмотря на разногласия,

– сказал он.

Макрон упомянул о своих резонансных заявлениях "не унижать Россию" и "сохранить лицо Путина", не получивших поддержки ни в Украине, ни в других странах Запада.

Французский лидер объяснил, что роль Франции заключалась в том, чтобы быть посредником и поставить границу.

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