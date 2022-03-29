Несмотря на оккупацию: Запорожская АЭС возобновила обучение оперативного персонала

Запорожская АЭС, как и город Энергодар, находится под временной оккупацией врага. Однако на ЗАЭС не покидают свои обязанности, например возобновили подготовку оперативного персонала.

Об этом рассказал заместитель главного специалиста по подготовке оперативного персонала НТЦ ОП ЗАЭС Алексей Бурда. Он отметил, что этот процесс длится ежегодно и его расписание сформировано заранее.

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Квалификацию проводят согласно плану

У нас есть также план повышения квалификации на полномасштабном тренажере. Это обязательно для получения лицензии. Все остальные работники тоже проходят квалификацию согласно плану,

– подчеркнул Бурда.

На ЗАЭС отмечают, что работа атомщиков очень важна, поэтому остановить этот процесс не могут, при всех обстоятельствах. Даже в столь сложной ситуации инструкторы справляются, все материалы сохранились.

Работники ЗАЭС находятся под давлением

Ранее сообщалось, что на территорию Запорожской атомной станции оккупанты свезли большое количество военной техники, из-за этого есть постоянная угроза аварии. Сами работники вынуждены работать в условиях давления. Также им мешали выполнять свои обязанности сотрудники Росатома.

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