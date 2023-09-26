В Закарпатье 14-летний парень жестоко избил сверстника, другие снимали это на видео
Источник:Раховский районный отдел полиции
В селе Деловое Раховского района Закарпатья несовершеннолетний избил своего сверстника и снимал это на видео. Полиция установила, что ребятам по 14 лет.
Видео избиения снимали также еще несколько подростков, присутствовавших во время инцидента. Полиция возбудила уголовное дело.
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Что известно о драке на Закарпатье
В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обнаружили опубликованную видеозапись, на которой несовершеннолетний парень наносит телесные повреждения другому. Еще несколько подростков стоят рядом и снимают это на мобильные телефоны,
– рассказали в полиции.
В Раховском районном отделе полиции быстро установили личности всех участников инцидента. Оказалось, что:
- нападающим является 14-летний житель села Делово Раховского района;
- избивал он своего также 14-летнего односельчанина.
Правоохранители доставили нападающего вместе с родителями в отделение полиции для проведения следственных действий и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований из-за умышленных легких телесных повреждений.
Несовершеннолетнему пострадавшему правоохранители дали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести полученных им телесных повреждений,
– заявили правоохранители.
Кроме того, в дело привлекли ювенальную полицию, которая будет работать со всеми участниками инцидента.
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