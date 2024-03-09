Неспокойная ночь в России, отбитые штурмы в Донецкой области: хронология 745 дня войны

9 марта 2024, 06:36
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В Украине начались 745 сутки полномасштабного вторжения россиян. Силы обороны продолжают сдерживать врага, самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке.

О главных событиях дня по состоянию на 9 марта, ситуацию на поле боя и международной арене, потери врага и последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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06:33, 09 марта

Какие задачи могли бы выполнять иностранные войска

Обозреватель Денис Попович предположил, какие задачи в Украине могли бы выполнять иностранные войска. По его словам, есть вариант, чтобы иностранные войска зашли и стали, например, на северной границе, напротив западных областей, чтобы ВСУ могли снять оттуда войска и создать резерв для других участков фронта.

06:31, 09 марта

В Курской области России раздавались взрывы

Ночь на 9 марта оказалась крайне неспокойной для россиян. В Курской области раздались громкие взрывы. Впоследствии жители региона предупредили о ракетной опасности.

06:15, 09 марта

Воздушные силы постоянно мониторят активность вражеской авиации

Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Александр Олехнович сообщил, что защитники постоянно ищут пути, как отогнать вражескую авиацию как можно дальше от линии соприкосновения, как проредить их количество. И это результативная работа, февраль можно назвать "самолетопадом".

Он добавил, что российские пилоты могут выполнять задачи под страхом арестов.

06:00, 09 марта

На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий Синченко

На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий "Перун" Синченко. Об этом сообщила его бывшая жена Елена Синченко 8 марта в фейсбуке. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах погиб военный.

Автор: Анастасія Лукашевська