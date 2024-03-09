Неспокойная ночь в России, отбитые штурмы в Донецкой области: хронология 745 дня войны
В Украине начались 745 сутки полномасштабного вторжения россиян. Силы обороны продолжают сдерживать врага, самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке.
О главных событиях дня по состоянию на 9 марта, ситуацию на поле боя и международной арене, потери врага и последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Цель Путина не отдельные территории, – Зеленский ответил, почему Украина не готова на уступки
Обозреватель Денис Попович предположил, какие задачи в Украине могли бы выполнять иностранные войска. По его словам, есть вариант, чтобы иностранные войска зашли и стали, например, на северной границе, напротив западных областей, чтобы ВСУ могли снять оттуда войска и создать резерв для других участков фронта. Ночь на 9 марта оказалась крайне неспокойной для россиян. В Курской области раздались громкие взрывы. Впоследствии жители региона предупредили о ракетной опасности. Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Александр Олехнович сообщил, что защитники постоянно ищут пути, как отогнать вражескую авиацию как можно дальше от линии соприкосновения, как проредить их количество. И это результативная работа, февраль можно назвать "самолетопадом". Он добавил, что российские пилоты могут выполнять задачи под страхом арестов. На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий "Перун" Синченко. Об этом сообщила его бывшая жена Елена Синченко 8 марта в фейсбуке. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах погиб военный.
Какие задачи могли бы выполнять иностранные войска
В Курской области России раздавались взрывы
Воздушные силы постоянно мониторят активность вражеской авиации
На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий Синченко
Обозреватель Денис Попович предположил, какие задачи в Украине могли бы выполнять иностранные войска. По его словам, есть вариант, чтобы иностранные войска зашли и стали, например, на северной границе, напротив западных областей, чтобы ВСУ могли снять оттуда войска и создать резерв для других участков фронта.
Ночь на 9 марта оказалась крайне неспокойной для россиян. В Курской области раздались громкие взрывы. Впоследствии жители региона предупредили о ракетной опасности.
Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Александр Олехнович сообщил, что защитники постоянно ищут пути, как отогнать вражескую авиацию как можно дальше от линии соприкосновения, как проредить их количество. И это результативная работа, февраль можно назвать "самолетопадом".
Он добавил, что российские пилоты могут выполнять задачи под страхом арестов.
На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий "Перун" Синченко. Об этом сообщила его бывшая жена Елена Синченко 8 марта в фейсбуке. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах погиб военный.