Неспокойная ночь в России, отбитые штурмы в Донецкой области: хронология 745 дня войны

В Украине начались 745 сутки полномасштабного вторжения россиян. Силы обороны продолжают сдерживать врага, самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке.

О главных событиях дня по состоянию на 9 марта, ситуацию на поле боя и международной арене, потери врага и последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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