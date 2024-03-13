Суд оставил нардепа Шуфрича под стражей: срок продлили на два месяца

Нардепу Нестору Шуфричу 13 марта продлили меру пресечения. Он будет находиться под стражей по крайней мере до 11 мая.

Напомним, что в сентябре 2023 года Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Именно с тех пор он находится в СИЗО – то есть уже полгода.

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Шуфрич под стражей

Суд 13 марта рассмотрел дело Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене. Суд продлил содержание нардепа под стражей еще на два месяца. Отмечается, что такое решение просила прокуратура.

По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора народному избраннику продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 11 мая,

– сообщили правоохранители.

Сам же народный избранник заявил, что уже шесть месяцев находится под стражей, Именно поэтому вместе с адвокатами Шуфрич пытался отменить решение суда.

Задержание Шуфрича

15 сентября 2023 года стало известно, что домой к Нестору Шуфричу с обысками наведалась СБУ. Причиной было подозрение в государственной измене. Правоохранители утверждают, что нардеп был частью российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.

Во время обысков представители Службы безопасности нашли много "интересных вещей" в доме Шуфрича. В частности, коллекцию российских и советских орденов. Также у него нашли георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы.

Вечером 15 сентября Печерский районный суд избрал меру пресечения Нестору Шуфричу. Его отправили под стражу без возможности внести залог. В течение полугода суд несколько раз продолжал содержание нардепа в СИЗО.

– за финансирование росгвардии в Крыму. По данным следствия нардеп платил российским военным деньги за охрану своей элитной недвижимости. Ему объявили подозрение в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.