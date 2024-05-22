Несут еще большую угрозу для оккупантов: морские дроны Sea Baby отныне оснащены "Градами"

Морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, стали еще большей угрозой для оккупантов. Теперь они оснащены системами "Град" и уже успешно используются для атак на позиции российских войск.

По информации источников 24 Канала, недавно дроны Sea Baby вместе с Военно-морскими силами Украины успешно отработали атаку на позиции оккупантов на Кинбурнской косе. СБУ продемонстрировала эксклюзивные кадры с испытаний морских дронов, которые происходили ранее зимой, а также непосредственно с производства дронов.

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Морские дроны стали еще большей угрозой для россиян

Морские дроны Sea Baby, на которые собирали украинцы, теперь усовершенствованы с помощью систем "Град" и успешно используются для атак на оккупантов.

Согласно информации от источников, прошлой ночью морские дроны СБУ вместе с ВМС Украины успешно отработали атаку с моря на позиции российских войск на Кинбурнской косе.

Наш Sea Baby – это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно,

– отметил собеседник в СБУ.

Служба безопасности продемонстрировала эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby, которые происходили ранее зимой, а также непосредственно с производству дронов.

Испытания и производство дронов Sea Baby / Фото источников

Как дроны отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе

Украинские Силы обороны использовали морской дрон для поражения позиций оккупантов на песчаной косе Николаевщины.

На опубликованном видео видно, как украинский беспилотный катер обстреливает российские позиции с помощью реактивных снарядов. Пусковая установка была установлена в верхней части морского дрона, который запустил по меньшей мере шесть снарядов.

Атака на позиции россиян модернизированных Sea Baby: смотрите видео

С помощью таких мобильных морских реактивных установок, Силы обороны имеют возможность атаковать российские объекты вблизи побережья Крыма.

Не исключено, что одной из целей может стать российская авиация на аэродромах в Крыму и военная техника на стоянках.

Sea Baby постоянно модернизируется

В марте 2024 года в СБУ уже сообщали о том, что начали выпускать модернизированные морские дроны Sea Baby. Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявлял, что беспилотники нового поколения отличаются как внешним видом, так и тактико-техническими характеристиками.

Новая модель Sea Baby может доставить почти тонну взрывчатки на более тысячи километров, что позволило СБУ атаковать вражеские цели практически в любой точке Черного моря.

Впрочем, Дехтяренко отмечал, что этот новаторский беспилотник находится на этапе испытаний, после чего Служба безопасности приступит к адаптации и отработке всех технических деталей.

Тогда представитель СБУ не стал раскрывать всех деталей, относительно планов на будущее. Впрочем, он заверил, что в этом году россияне переживут "очень жаркий и горячий курортный сезон". Как мы видим, все к этому идет.