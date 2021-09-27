Несут плакаты погибших в войне за Карабах: в Баку прошло шествие военных – печальные фото
Источник:Azertag.az
В центре Баку 27 сентября состоялось шествие военных. В День памяти они почтили погибших в войне в Нагорном Карабахе.
Как в Азербайджане почтили погибших в войне
Почтить память погибших вышли сотни военных. Они прошлись по центру города с табличками в руках.
Ранее Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован
На табличках были фотографии погибших военных и мирных жителей, а также пропавших без вести людей. Впереди колонны шли президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Мехрибан Алиева. Отметим, она несла табличку с фотографией младенца.
Алиев с женой присоединились к шествию военных / Фото Azertag.az
Шествие военных в День памяти в Азербайджане / Фото Azertag.az
Смотрите видео со щемящего шествия военных в Азербайджане:
В 12: 00 по всему Азербайджану была объявлена минута молчания в память о погибших. После торжественной церемонии президентская чета прибыла на Приморский бульвар, чтобы почтить память мучеников страны. Военные корабли подали звуки сирен и выпустили залпы.
Что происходило в Армении
В Ереване устроили шествие с факелами, чтобы почтить память погибших. Состоялась она под вечер 26 сентября. Колонну возглавил бывший президент Армении Роберт Кочорян. Участники прошлись по площади Гарегина Ндже до военного кладбища "Ераблур".
Коротко о войне в Нагорном Карабахе
- Конфликт Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху продолжается уже десятки лет. Ситуация обострилась 27 сентября 2020 года. Активные боевые действия продолжались 44 дня – до ноября.
- Перемирие наступило после подписания договора между Алиевым, премьером Армении Николом Пашиняном и посредником Владимиром Путиным. В Ереване это соглашение восприняли как капитуляцию и возмутилась действиями власти.
- Уже несколько месяцев стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.