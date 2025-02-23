Нет никакого скандала, - Зеленский объяснил, почему первый вариант соглашения с США был неприемлемым

Недавно разгорелся конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленский после того, как последний отказался от сделки о редкоземельных ископаемых. Украинский лидер объяснил ситуацию относительно соглашения.

Владимир Зеленский объяснил, что нет никакого скандала. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на пресс-конференции.

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Соглашение не отвечало запросу

Первое соглашение выглядело как предложение делить все 50 на 50 и Владимир Зеленский сказал. что он не пойдет на это и не позволит министру подписать это.

Мы не можем просто делить, не понимая, что нас ждет впереди,

– сказал он.

В то же время президент объяснил, что если бы разговор был о помощи в возвращении оккупированных территорий и распределении ископаемых 50 на 50, то это все равно предметный разговор, ведь понятно, что США дают.

Во втором варианте соглашения появилась информация о 500 миллиардов долга перед США, то есть наше государство должно признать долг. Непонятно также, откуда взялась именно цифра 500 миллиардов. По словам Зеленского, было 100 миллиардов, поэтому никто не собирается признавать 500.

В то же время Зеленский объяснил, что Украина и не должна признавать и 100 миллиардов, ведь не может идти речи о грантах как долги.