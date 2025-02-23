Володимир Зеленський пояснив, що немає ніякого скандалу. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на пресконференції.

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Угода не відповідала запиту

Перша угода виглядала як пропозиція ділити все 50 на 50 і Володимир Зеленський сказав. що він не піде на це та не дозволить міністра підписати це.

Ми не можемо просто ділити, не розуміючи, що нас чекає попереду,

– сказав він.

Водночас президент пояснив, що якби розмова була про допомогу у повернення окупованих територій та розподілі копалин 50 на 50, то це все одно предметна розмова, адже зрозуміло, що США дають.

У другому варіанту угоди з'явилась інформація про 500 мільярдів боргу перед США, тобто наша держава повинна визнати борг. Незрозуміло також, звідки взялась саме цифра 500 мільярдів. За словами Зеленського, було 100 мільярдів, тому ніхто не збирається визнавати 500.

Водночас Зеленський пояснив, що Україна і не повинна визнавати і 100 мільярдів, адже не може йти мови про гранти як борги.