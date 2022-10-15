Нет пострадавших, но последствия очень ощутимы, – Кулеба об обстреле энергообъекта в Киевской области

Оккупанты рано утром обстреляли Киевскую область, нанеся удар по объекту энергетической инфраструктуры. В результате обстрела нет раненых, однако последствия "очень ощутимы".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона прокомментировал последствия ракетного удара. Киевщина очутилась под огнем врага утром 15 октября.

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В результате обстрела Киевской области нет жертв

Алексей Кулеба заявил, что в результате обстрела нет погибших или раненых. В то же время в своем фейсбуке Кулеба уточнил, что после утреннего обстрела одной из общин Киевской области есть "серьезные последствия на одном из объектов энергетической инфраструктуры".

Кулеба подчеркнул, что сейчас важно принять меры, чтобы нагрузка на энергосистему с 17:00 до 22:00 не была такой пиковой, как обычно. Потому глава Киевской ОВА призвал жителей Киевской области экономить электроэнергию.

Кулеба сообщил, что после окончания воздушной тревоги все службы начали работать над ликвидацией последствий. По его словам, по состоянию на 15:50 ликвидация последствий ракетного удара продолжалась, в том числе проходили ремонтные работы.

Россия атаковала Киевскую область: главное

Оккупанты около 7 утра нанесли ракетный удар по Киевской области. Российские военные в очередной раз атаковали Киевскую область.

В "Укрэнерго" сообщили, что враг ударил по энергетической инфраструктуре Киевской области. Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в Киеве могут ввести отключение света. В частности, в Киеве и области в субботу может не быть света с 18:00 до 23:00.

В Офисе Президента уже призывали киевлян и жителей Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей экономить свет.

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