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      Нет – союзу с агрессором: белорусы вышли на протест из-за конфедерации с Россией

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      Митинг в Минске
      Митинг в Минске / Радіо Свобода

      Люди собрались на митинг "Защитим Беларусь", который организовал оппозиционер Николай Статкевич, в Минске. Было их не много, – около сотни. Требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и выражали протест по объединению России и Беларуси в Союзное государство.

      Хотя изначально митинг планировали провести для сбора подписей в пользу кандидатов от оппозиционной партии Статкевича "Народная громада". Накануне выборов в Палату представителей 17 ноября белорусская оппозиция воспользовалась своим правом выйти к людям, передает "Радио Свобода".

      Актуально: Как экономический союз России и Беларуси повлияет на Украину

      Так, белорусы пришли на митинг с плакатами, на которых писалось: "Нет – союзу с агрессором!", "Свободу народу" и тому подобное. Среди исторических национальных флагов Беларуси виднелись стяги Евросоюза.

      мітинг Білорусь
      Митинг в Минске/ фото "Радио Свобода"

      мітинг Білорусь

      На мирном собрании в Минске виднелись и флаги Евросоюза/ фото "Белорусский партизан"

      На митинге журналисты заметили более 15 милиционеров в штатском. Впрочем, не было ни одного милиционера в форме, передает "Белорусский партизан".


      Люди, в частности, требовали отставки Лукашенко и выступали против "русского мира" в стране/ фото "Белорусский партизан"


      На митинге в Минске/ фото "Радио Свобода"

      мітинг Мінськ

      Митинг в Минске/ фото "Радио Свобода"

      Что такое Союзное государство?
      Это сверхдержавное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется.

      Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали еще 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      В начале сентября Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Она рассчитана на 1,5 года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем государств с января 2021 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости политики Александр Лукашенко Протесты Новости Беларуси
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