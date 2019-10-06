Нет – союзу с агрессором: белорусы вышли на протест из-за конфедерации с Россией

Люди собрались на митинг "Защитим Беларусь", который организовал оппозиционер Николай Статкевич, в Минске. Было их не много, – около сотни. Требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и выражали протест по объединению России и Беларуси в Союзное государство.

Хотя изначально митинг планировали провести для сбора подписей в пользу кандидатов от оппозиционной партии Статкевича "Народная громада". Накануне выборов в Палату представителей 17 ноября белорусская оппозиция воспользовалась своим правом выйти к людям, передает "Радио Свобода".

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Так, белорусы пришли на митинг с плакатами, на которых писалось: "Нет – союзу с агрессором!", "Свободу народу" и тому подобное. Среди исторических национальных флагов Беларуси виднелись стяги Евросоюза.



Митинг в Минске/ фото "Радио Свобода"

На мирном собрании в Минске виднелись и флаги Евросоюза/ фото "Белорусский партизан"

На митинге журналисты заметили более 15 милиционеров в штатском. Впрочем, не было ни одного милиционера в форме, передает "Белорусский партизан".



Люди, в частности, требовали отставки Лукашенко и выступали против "русского мира" в стране/ фото "Белорусский партизан"



На митинге в Минске/ фото "Радио Свобода"

Митинг в Минске/ фото "Радио Свобода"

Что такое Союзное государство?

Это сверхдержавное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется.



Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали еще 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.



В начале сентября Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Она рассчитана на 1,5 года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем государств с января 2021 года.