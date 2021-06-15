Конец эры Нетаньяху: как оппозиция в Израиле отреклась от "короля"

Впервые за 12 лет Нетаньяху не станет лидером правительства, а уйдет в оппозицию. Это произошло, потому что почти все его враги и противники объединились против него.

Нетаньяху пришел к власти из далекого города Филадельфия как завоеватель, пишет NYT. Получил образование в США, говорил на чистом акценте восточного берега. Он предупреждал об угрозе ядерного Ирана и исламского терроризма. Ворвавшись в местную политику в 1990-х, он не был похож ни на одного политика, которого страна знала до того.

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Ранняя история и приход к власти

Многим в начале своей карьеры Биньямин Нетаньяху напомнил молодого Кеннеди. Это был "сложный и проверенный американский стиль". До этого учился в США, окончив престижный Массачусетский Технологический Институт.

Далее была дипломатическая служба в Вашингтоне и должность Посла Израиля в ООН в 1984, а через четыре года он впервые баллотировался в местный парламент – Кнессет. Во время сложных для региона 1990-х он был представителем своей страны на Мадридской мирной конференции.

Нетаньяху в качестве Посла Израиля в ООН / Фото The National

Следующей вехой стал 1993, когда "Биби" впервые возглавил партию "Ликуд" в возрасте 43 лет. После выборов в 1996, политсила никогда не набирала больше 30% голосов избирателей.

Листая историю Израиля на рубеже тысячелетий, мы можем увидеть эпизод, когдаЕврей-смертник убил, в основном в переполненных автобусах. Он был на митингах, где толпа скандировала "Смерть Ицхаку Рабину!". И действительно, в 1995 году тогдашнего премьера убили.

А Нетяньяху атаковал уже его преемника – Шимона Переса. Уверяя, что тот планирует "разделить Иерусалим". Его риторика нравится ультраортодоксам и правым "ястребам", которые позже станут ядром его партии и базой электората.

Впоследствии "Биби" сам станет премьером, но быстро потеряет кабинет. Потому что управлять значительно сложнее, чем критиковать со стороны.

Первое политическое поражение Туннель под Стеной Плача привел к смертельным столкновениям между палестинцами и силами безопасности Израиля. Силы ЦАХАЛ покинули город Хеврон на Западном берегу Иордана, когда Тель-Авив согласился на условия Ясира Арафата – лидера Организации Освобождения Палестины.

Когда в Иордании провалилась операция с отравлением лидера ХАМАС, израильтяне были вынуждены предоставить противоядие и почувствовали унижение. Нетаньяху потерял жизненно важную поддержку правого лагеря. Многие главари террористов и даже их духовный лидер – слепой шейх Ясин – вышли на волю.

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В 1999 году единственным лозунгом противников Нетяньяху было "только не Биби!". И это еще повторится гораздо позже.

Когда у вас взрывают автобусы и кафе, люди не ходят по магазинам. Предприятия потерпели крах, мы достигли одной из худших рецессий за 10 лет. Из страны убегали деньги,

– так рассказал NYT о тех временах экономист Дэн Бен-Дэвид.

Нетаньяху сумел улучшить экономику Израиля / Фото Ynetnews

Дальше были министерские портфели, как вот в 2003 году, в кабинете Ариэля Шарона. Должность была неблагодарной: Интифада Аль-Аксы (она же Вторая – 24) фактически остановила экономику Израиля. Нетаньяху добился здесь первого серьезного успеха, беспощадно режа по живому.

Изменения:

Дорогие льготы (например для крупных ортодоксальных семей) были отменены, налоги снижены;

Телевидение, авиалинии, судоходные компании – приватизированы;

Финансовые услуги – дерегулированы, огромные суммы инвестиций возвращены;

Безработица, инфляция и бюджет под контролем;

"В большей степени, он спас экономику", – признает Бен-Дэвид. Но это не помогло на выборах 2006 года – "Ликуд" получил всего 12 мест в Кнессете. Это был худший показатель за последние 50 лет.

Нетаньяху вынес еще один важный урок: между большими достижениями и властью, всегда выбирать власть.

В 2009 году он выиграет выборы и теперь уже останется на очень долгий как для одного политического деятеля срок – больше чем на декаду. И что важно – формально одобрит принцип "два государства для двух народов". Это еще изменится с годами.

Новый общественный договор ультраортодоксальными лидерами был подписан. Он получил их поддержку, удовлетворив некоторые условия:

Освобождение от призыва в армию;

Возможность диктовать религиозную политику;

Суббота стала нерабочим днем;

Контроль над браками, разводами и диетой для евреев.

Лишь один раз Нетяньягу нарушил священный союз с ультраправыми. В 2013 году он пошел в коалицию к экс-министру иностранных дел Ципоре Ливни и центристу Яиру Лапиду. Но когда эти двое зашли на запретную территорию, "Биби" назначил новые выборы. Его второе правительство станет наиболее правым и религиозным в Израиле.



​Также он известен дружбой с ортодоксальной общиной страны / Фото The Times of Israel

"Гений Биби был не в том, сколько голосов он принес "Ликуду". А в том, как он строил коалиции", – отметил Аншель Пфеффер, колумнист Haaretz и The Economist и автор большой книги о политике.

Самое интересное, что он прошел по лезвию бритвы в 2017, когда позволил неортодоксальным евреям молиться у Стены Плача. Он подал это как объединительный шаг и как претензию на лидерство над всем еврейским народом. Но когда его радикальные "друзья" осудили этот шаг, он отступил.

Так же в 2011, когда Шимон Перес уже почти договорился с лидером Палестинской Автономии Махмудом Аббасом, Нетаньяху его остановил. Заявление 2015 года говорит нам, что Нетаньяху "предотвратит создание Палестинского государства". Это был резкий разворот от того, что он говорил шестью годами ранее.

Поляризация и задержка мирного процесса

Он не очень любил американских демократов, а вот с правыми республиканцами Трампа нашел общий язык. Воспользовавшись этим, открыл посольство США в Иерусалиме. Также Вашингтон назвал весь Иерусалим столицей Израиля. Началось постепенное и осторожное перемирие с арабским миром (впрочем, оно скорее было вызвано желанием создать региональную коалицию против Ирана – 24).

Авраамовы Соглашения Договоренности с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом – хоть и не имели такой такой историчности как с Египтом или Иорданией – но стали дипломатическим прорывом. Марокканцы, правда, получили из этого максимум – признание своего суверенитета над спорной Западной Сахарой со стороны США.

Впрочем некоторые арабские монархии, например Саудовская Аравия, говорят: мир с Тель-Авивом возможен только после решения противостояния с Палестиной.

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А также хорошими отношениями с Дональдом Трампом / Фото Jewish Chronicle

А там могли только в шоке наблюдать и кричать, что Нетаньяху "делает из агрессора жертву", ведет репрессивную оккупацию и блокаду. Как показало время, Израиль мог продолжать, не платя высокую цену.

Даже его собственная партия "Ликуд" сначала воздерживалась от открытой поддержки аннексии Западного Берега (захваченного в 1967 году после Шестидневной войны – 24). Там – довольно справедливо – считали, что поглощение миллионов палестинцев может положить конец еврейскому государству или его демократии.

Впрочем, это так и не было достигнуто. Между тем, левые силы были "в руинах", а электорат, разбавленный представителями из бывшего СССР, двигался вправо. Последние переговоры между Керри, Нетаньяху и Аббасом сорвались окончательно в 2013.

Палестинский конфликт так и не был решен.

Разжигание конфликта Израиль двигался совершенно односторонне: расширил присутствие на Западном Берегу реки Иордан и на Голанских высотах; увеличил программу возведения поселений, включая территорию Восточного Иерусалима, даже во время действия моратория на новое жилье (на 10 месяцев). Палестинцев Нетаньяху в основном считал угрозой нацбезопасности, переговоров с ними никто не вел.

Вместо этого Израиль полагался на систему "Железный купол", чтобы защитить население от спорадических ракетных обстрелов. Израиль также сквозь пальцы смотрел на Катар, который предоставлял деньги Газе (а де-факто – "ХАМАС – 24), чтобы предотвратить гуманитарный кризис там. С другой стороны, ВВС ЦАХАЛа нанесли сотни ударов по Сирии, чтобы не дать Ирану помогать режиму Башара Асада.

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Последние попытки остаться у власти

Лидер нации довел ее до изнеможения: на выборы жители Израиля ходили четыре раза. Каждый раз голоса разделялись поровну, но Нетяньяху так и не смог сформировать коалицию. Потеряв на это мандат, в конце концов. Последним шансом зацепиться за власть стала военная операция "Защитники Стен" (многие небезосновательно считают, что "Биби" сам мог ее спровоцировать – 24).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова продемонстрировала свою доминирующую силу, а отделы разведки и борьбы с терроризмом беспощадно искали и уничтожали лидеров ХАМАСа и "Исламского Джихада". А после перемирия началась операция "Закон и порядок", призванная остановить беспорядок в так называемых "смешанных городах" (там были жестокие противостояния между арабами и евреями – 24).

Если бы Нетаньяху принес израильтянам мирный договор, он был бы утвержден на 80%. Он остался бы королем, но был недостаточно смелым,

– сказал NYT двукратный биограф экс-премьера Бен Каспит.

"Это была циничная международная игра, а не мирный договор. Нетяньяху врал всем", – уверен Ханан Ашрави, бывший переговорщик со стороны палестинцев.

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"Биби" хотел стать членом элитного мирового клуба, имел некоторый демократический консенсус, но сам в своей политике, мышлении и идеологии был далек от этого. Наконец, он решил побить рекорд основателя страны Давида Бен-Гуриона по времени пребывания у власти, чем рисковать всем, как Перес и Рабин, пытаясь подписать всесторонний и окончательный мир.

В последнее время он отождествлял судьбу страны со своей судьбой, что тоже усугубило разногласия,

– объяснил CNN Аншель Пфеффер.

Своими постоянными атаками на суды, к примеру, он подорвал доверие к этому учреждению.

Правление Дональда Трампа в США стало подарком для Израиля, так как включало выполнение всех желаемых пунктов. Трамп даже вышел из ядерных договоренностей с Ираном и создал "Соглашение Века", которое, правда, было на 100% однобоким и не оставляло никаких шансов Палестине. Тогда никто не мог подумать, что неспособность Трампа переизбраться станет началом конца Нетаньяху.



Типичное поселение Израиля на Западном берегу Иордана / Фото NYT

"Он потерял много времени, пытаясь решить ситуацию, когда решения не существовало. Израиль и Западный Берег перепутаны между собой. Главные вопросы стали еще острее: где границы Израиля и кто является его гражданами?", – размышляет Натан Сакс, директор Центра ближневосточной политики в Институте Брукингс.

Между арабами и сионистами

Чтобы удержаться у власти, "Биби" обратился к маленькой исламистской партии "Объединенный арабский список" (United Arab List – 24). Забыв десятилетия конвенций, они сказали, что "готовы участвовать в торговле лошадьми" в политике Израиля.

И они были удобными: все, что требовали – инфраструктурной и бюджетной поддержки 20% арабских граждан страны. Как их недавно называл сам бывший лидер Кабинета – "Сторонники террористов" и союзники "Братьев-мусульман", как ни странно.



Когда исламисты решают судьбу правительства / Фото Jewish Chronicle

Впрочем, была проблема: партия "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича. Это как раз объединение поселенцев на Западном берегу и Голанах, которые имеют видение мессианства (пришли на заветные библейские Земли – 24) и ультраортодоксов. В рамках "РС" существовала маленькая, но крайне агрессивная группа "Оцма Йегудит" ("Иудейская сила" – 24).

Она ведет свое создание от антиарабского боевика Мейра Кахане. Он даже один раз был в Кнессете, пока его партию "Ках" не запретили как в Израиле так и в США. Кахане убили в 1990.

Лидеры "Иудейской силы" давно крайне агрессивно высказывались против палестинцев, за высылку всех арабов из Израиля, запрет браков между арабами и иудеями и захват священной для трех религий Храмовой Горы.

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Непосредственная судьба Нетаньяху – менее важна, чем удержание арабо-израильских партий за чертой прохода в Кнессет. А также удержание доминирования правых над левыми и центристами, которое длилось уже десятки лет. По крайней мере, так считает сам Смотрич.

Нетаньяху должен был знать, что контролировать этих экстремистов очень сложно,

– сказал журналисту New Lines Magazine Нери Зильберу оппозиционный источник.

Вето, которое наложил "Религиозный Сионизм" на сотрудничество с "Арабским списком", стало первым гвоздем в гроб.



Лидер "Религиозного сионизма" Бецалель Смотрич / Фото JNS.org

Такие ухаживания, говорят критики, вывели малоизвестные радикальные партии на свет. Но вместе с тем способствовали усилению столкновений между левыми и правыми, религиозным и светскими евреями, евреями и арабами. "Биби" два года не мог создать действующее правительство.

Бывшие правые союзники, левые силы, исламисты и бывшие правые союзники объединились, чтобы закончить эти годы правления одного человека. Они уверяли, что дальнейшее правление "Биби" несет угрозу демократии и сплоченности Израиля. Было необходимо, чтобы он ушел.

Союз, который сложно представить

Нетаньяху стал жертвой собственной политики. Годы спокойствия самоуспокоили страну, позволили сосредоточиться на внутренних проблемах. А их хватало: переполненные школы, недоступное жилье, забитые машинами дороги, высокие цены. Социальный контракт остро требовал новых переговоров.

Однако, "Биби" не решал их, а настраивал своих противников друг против друга. А то и усиливая раскол в обществе. Например, поддержав помилование солдата, которого сняли на видео во время казни палестинца (известное в свое время дело Элона Азарии – 24), или бросая вызов правым, левым, журналистам, судьям и прокурорам.

Дальше пошли вещи из арсенала автократов. Продвижение законов, которые позволяли ему избегать преследования, позволят Кнессету менять состав Верховного Суда (если тот выдвинет обвинение).

Когда его окончательно обвинили, изображал себя "жертвой государственного переворота". Попытки отстранить его от власти были "величайшей фальсификацией в истории страны и демократии". Это слишком похоже на риторику Дональда Трампа. Отданных голосов и штыков ему не хватало. Четыре раза за последние два года он терял большинство.

Второй гвоздь в гроб власти Нетаньяху забил его многолетний друг и союзник, глава партии "Исраэль Бейтену" ("Наш дом Израиль" – 24) Авигдор Либерман. Он придерживается либерально-националистических взглядов. Поэтому коалиция "мессианства с харедим" (радикальных поселенцев с такими же ортодоксами – 24) не подходила ему.

"Макиавелли надо брать частные уроки у Нетаньяху", – все что сказал об этой ситуации Авигдор Либерман. Потом начался каскад выборов, с каждым раундом Нетаньяху давил все больше.

А дальше взорвалась его собственная партия "Ликуд". Гидеон Саар, еще один верный приспешник, ушел и создал собственную политсилу "Тиква Хадаша" ("Новая надежда" – 24). Экс-министр внутренних дел забрал с собой еще несколько партийцев. Это был третий гвоздь.

"Ликуд" стал "культом одного человека и удовлетворяет интересы одного лидера", – сказал он тогда. И хоть составить конкуренцию "Тиква" была неспособна, большинства Нетаньяху был лишен снова.

Наконец, последний, самый болезненный гвоздь, вбил еще один бывший союзник – Нафтали Беннет.

Этот бывший министр обороны в правительстве "Биби" еще недавно подписывал все клятвы верности. Для глобальной измены была причина: Нетаньяху вознаградил за верное служение... исключением Беннета из состава потенциального правительства. Официальные каналы "Ликуда" радовались: мол, это конец его эры. Как оказалось, еще нет.

Как выглядит правительство перемен

В ответ, тот сумел договориться со всем спектром, даже привлечь тот самый "Арабский список", чтобы сформировать и подать на утверждение коалиционное правительство.

Он состоял из:

левых (МЕРЕЦ, "Авода" (Рабочая партия – 24),

правых ("Ямина", "Наш Дом Израиль", "Новая Надежда"),

исламистов ("Список"),

центристов ("Еш Атид" Лапида и "Кахоль Лаван" министра обороны Бени Ганца).

Сейчас сам Нафтали возглавляет маленькую ультраправую партию "Ямина" (буквально "Вправо" – 24), которая на самом деле является союзом нескольких еще меньших. Имея всего семь мест, "Ямина" сделала Беннета новым "царем Израильским".

Это первый случай, когда кресло премьер-министра займет религиозный еврей, который носит кипу и празднует все праздники. Среди министров 9 женщин, что является рекордом.

Переговоры лидеров фракций относительно новой коалиции / Фото The Times of Israel

После первых двух лет, его место займет Яир Лапид, который сейчас возглавляет МИД Израиля. Они оба имеют право вето на любые решения коалиции.

Никого не заставляют отказываться от своей идеологии, но некоторые мечты придется отложить. Мы сосредоточимся на том, что можно сделать, вместо споров вокруг невозможного,

– сказал Нафтали Беннет.

Правительство, разумеется, выступает против возобновления ядерного соглашения с Ираном. И будет выступать, как и предыдущее, за ее расширение или отмену.

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Впрочем, "слишком конфронтационная политика Нетаньяху навредила отношениям Израиля и США, ее нужно смягчить", – говорят в новом Кабмине. Что касается конфликта с палестинцами: Беннет долго был лидером поселенцев и выступал за большую аннексию территории. Саар ее поддерживал еще больше, чем "Биби". И хотя, скорее всего, расширить не получится, но и разрушать имеющиеся населенные пункты никто не планирует.

Провалы и достижения: чем запомнится "Биби"

Биби выкрутился из такого количества проблем, что заслужил два интересных прозвища: "Фокусник" и "Мистер Безопасность". Второе, потому что он предпочитал внешнюю политику внутренней.

Основные достижения Впрочем, кое-что внутри сделать удалось: свести жертвы к минимуму, удержать страну от больших войн (не считая несколько операций против Газы – 24), улучшить экономическое положение. Торговые и дипломатические связи страны распространились почти по всем континентам, чего не было еще 10 лет назад.

Но Израиль продолжает проигрывать информационную войну в комитетах ООН и в Интернете.

С одной стороны, он действительно оставил Израиль экономически и военно более мощным. С другой стороны – значительно слабее внутри себя, где разделение только усилилось,

– объяснил Натан Сакс.

Что касается ковида, Израиль изначально выбрал не очень правильную стратегию. И население маленькой, но расколотой страны, страдало, число новых случаев росло. Но это удалось развернуть в лучшую сторону, и сейчас Единая демократия на Ближнем Востоке, можно сказать, победила коронавирус. Массовая вакцинация и договоренности о поставках вакцин лишь закрепили этот факт.

Нетаньяху был глубоко поляцирующим человеком для многих в стране. Его правая коалиция клеймила несогласных с курсом как предателей, антисемитов.

Наконец, на него и жену Сару завели уголовное дело за возможные факты коррупции. Главное обвинение касалось использования государственных средств для ремонта частных домов семьи. Сара была вынуждена вернуть сотни подарков, которые забрала из резиденции.

Впрочем, свое наследство "Биби" все равно получил и можно сказать, "уходит победителем", даже проиграв. Сторонники отождествляют его с Царем Давидом из Библии. Противники говорят, что он чуть не построил диктатуру и создал культ имени себя.

Но даже из оппозиции, он продолжит влиять на политику. Новая коалиция хрупкая, в нее входят многие партии, и риск ее распада велик. Это даст шанс для Нетаньяху вернуться к власти еще раз. "Он попытается быть королем в изгнании", – заключил Аншель Пфеффер.

А новое, 36-е правительство Израиля, было утверждено голосованием, где Нетаньяху не хватило одного голоса: 60 на 59.